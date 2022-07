El perro de Superman tiene problemas para socializar. Se llama Krypto y es, como su amo, superpoderoso; sin embargo, cada vez que sale al parque es el raro del barrio: mientras los demás persiguen a quienes entregan las encomiendas y les ladran a los carros y las bicicletas, él organiza la estrategia para la siguiente misión que eliminará el crimen en Metrópolis.

Krypto y Superman son los protagonistas de DC Liga de Supermascotas (DC League of Super-Pets), la nueva y original película animada de la casa de cómics que plantea un desafío para el superperro del Hombre de Acero: los integrantes de la Liga de la Justicia han sido secuestrados y él –junto a un inexperto grupo de animales callejeros que recién han descubierto sus poderes– deberá ayudarlos.



“Creo que esta es de esas historias que nos hacen mejores seres humanos, también para valorar y querer a nuestras mascotas que son tan importantes. Y reconocer lo valiosos que somos todos en medio de nuestras diferencias”, cuenta la presentadora Linda Palma que es la única colombiana que forma parte del elenco de voces en español de la película que se estrena el 28 de julio.



Palma presta su voz a Linterna Verde, el famoso personaje de DC que son varios superhéroes de acción portadores de un anillo que les concede poderes especiales. Por primera vez esa responsabilidad recae en una mujer.

El particular grupo de mascotas con poderes que irá a salvar a Superman. Foto: Warner Bros

“Ella y yo vivimos a la inversa: Linterna Verde es guerrera, valiente, pero muy adentro conserva esa dulzura que tenemos las mujeres; es un elemento fundamental en el grupo de superhéroes con su personalidad: es muy fuerte y segura de sí misma, pero tiene ese lado tierno; yo soy al revés, de entrada soy muy tierna y suave, pero por dentro hay una mujer valiente y guerrera que no se ve en la pantalla pero que ha librado unas batallas muy duras”.



Linda es una sobreviviente: desde hace una década la diagnosticaron con esclerosis múltiple –una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal– y en el 2016 tuvo una crisis muy fuerte, recién había asumido como presentadora de entretenimiento en la edición estelar de Noticias Caracol: debió tomar terapias para volver a caminar y aprender a hablar y a comer nuevamente. Por fortuna, su tratamiento ha sido fructífero y a principios de este año dio un parte de tranquilidad y mejoría.

La presentadora Linda Palma. Foto: @diegopulecio

Después de haber sido reina de belleza y modelo, la barranquillera de 37 años empezó su camino en la presentación de televisión en Citytv y ha sido anfitriona de cientos de premiaciones y eventos. Sin embargo, es la primera vez que experimenta en el doblaje.

“Al comienzo fue muy complicado porque cuando yo hablo y transmito cualquier cosa soy muy corporal, me muevo todo el tiempo, hablo con los gestos con la mirada, las manos. Uso mucho el recurso de mi cuerpo y no poder hacerlo fue muy complicado, sin embargo, me guiaron mucho, estuvieron a mi lado expertos en doblaje que me dieron mucha confianza. Ya cuando me empecé a creer el cuento, me fui dando confianza. Fue lindo y divertido descubrir ese talento que había estado como apagado, es que llevo 15 años trabajando en esto y nunca me había interesado explorar el mundo de mi voz…ahora quedé super antojada”.



En la película, Linterna Verde, Superman, La Mujer Maravilla, The Flash, Cyborg y Aquaman se encuentran en problemas y un extraño grupo de animales ha recibido sus poderes serán su salvación: Ace el sabueso –que será la futura mascota de Batman– puede rivalizar con Krypto gracias a la fuerza y la inmortalidad que adquiere; el cerdo PB tiene ahora la habilidad de alterar el tamaño de su cuerpo; la tortuga Merton adquirió la velocidad de Flash, y la ardilla Chip tiene poder para manejar la electricidad. El lío es que no tienen idea de cómo dominarlos.

Para Linda, que comparte con experimentados actores de voz como el mexicano Alfonso Herrera (Sense8, El baile de los 41), el proceso del doblaje fue “interesante porque además de ponerme las imágenes me iban explicando cómo es Linterna Verde, cómo se la imaginaron los creativos de la película, fue duro eso de actuar solo a través de la voz, porque no tengo la experiencia, la técnica ni el conocimiento necesarios, pero cuando me metí en el papel, pensé: ‘Cómo me gustaría escuchar la voz de este personaje’. Y me solté, empecé a asumirlo de otra forma”.

La colombiana espera que los espectadores se queden con toda la sustancia de esta historia que promete producir carcajas y una que otra lágrima en los espectadores y que puede ser el comienzo de una nueva franquicia animada.



“He sido fanática de las películas animadas, toda mi vida, y dejan siempre un mensaje. En esta particularmente reconocemos y aplaudimos las diferentes personalidades que hay un grupo de amigos: a veces el más tímido puede ser el más fuerte, el más temeroso para los cambios puede ser muy valiente en otros campos. Vamos a reconocer las fortalezas que tenemos todos, destacar las personalidades. Además del amor propio porque es importante inculcarlo desde pequeños. Estamos hablando de ese amor y respeto por la diferencia”, asegura.

Linterna Verde es el personaje al que presta su voz la barranquillera Linda Palma. Foto: Warner Bros

