El Joker es un villano contradictorio: amado y odiado, divertido y malévolo, cruel y frágil.



Con la majestuosa interpretación de Joaquin Phoenix en la película 'El Joker', la fama del antagonista más carismático y brutal de Batman adquirió un nuevo aire en el mundo del entretenimiento. Además, de ser el centro de análisis y polémica. Desde siempre la imagen del personaje –también conocido como el Guasón- ha causado impacto.

Tiene 80 años (1940 se publicó el primer cómic con el personaje), pero su vitalidad y relevancia parece estar en su mejor momento.



Pero mientras era interpretado por reconocidos actores a los largo de su larga vida, no se conocía su verdadero nombre. La primera némesis de Batman fue el cubano César Romero, en la serie de televisión de los años 60 que protagonizó Adam West. Otras figuras de la actuación –como Jack Nicholson, Jared Leto y el fallecido Heath Ledger– también sucumbieron al personaje.

Así se vio Jared Leto en la película inspirada en los superhéroes de DC Cómics, Escuadrón suicida. Foto: Warner Bros

Ahora en las más reciente edición del libro de cómic Flashpoint Beyond se conoce su identidad.



El diario La tercera señaló que en "Flashpoint Beyond #5 Thomas Wayne descifró que The Clockwork Killer era nada más ni nada menos que Martha Wayne, su esposa y madre del fallecido Bruce".



La revelación no solo generó emoción entre los seguidores del comic por el nombre sino por el género del personaje y la cercanía con Batman, su eterno rival.



El diario señaló que en el universo de Flashpoint, Bruce fue quien murió en el Callejón del Crimen y mientras Thomas se transformó en Batman, Martha se convirtió en el Joker.



"Así, la confrontación entre Thomas y Martha no solo motivó que la madre de Bruce confesara que mató al Psico-Pirata, sino que también provocó una revelación sobre el Joker principal del Universo DC", se lee en la publicación.

