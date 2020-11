Wonder Girl, primera superheroína latina de DC Comics llegará a la TV

La franquicia televisiva de DC Cómics está preparando una nueva serie para la cadena The CW sobre Wonder Girl, que se convertiría en la primera producción del universo de superhéroes protagonizada por un personaje latino.

"El futuro drama de una hora gira en torno a Yara Flor, una latina Dreamer (soñadora) hija de una guerrera amazónica y un dios brasileño. Flor descubre que es Wonder Girl y con sus nuevos poderes debe luchar contra las fuerzas del mal que buscan destruir el mundo"; indicó una exclusiva de la revista Deadline sobre su argumento.



El guion de esta serie correrá a cargo de Greg Berlanti y Dailyn Rodríguez, de origen cubano y responsable de series como Ugly Betty y Queen of the South.



"Intentaré dar lo mejor de mí", prometió Rodríguez en su perfil de Twitter tras conocerse la noticia. La producción está llamada a continuar con las ficciones televisivas del universo DC Cómics tras el inminente final de Arrow y Supergirl.

Los estudios Warner Bros. también participarían en la filmación. El personaje de Yara Flor (Wonder Girl) es relativamente nuevo y será uno de los protagonistas de los próximos cómics que editará DC, donde toma la identidad de Wonder Woman.



Se trata de un paso más por aumentar la diversidad en el lucrativo universo de las ficciones sobre superhéroes. Batwoman y Black Lightning, respectivamente, fueron el primer protagonista gay y el primer protagonista afroamericano de una serie de superhéroes de DC, al tiempo que su competidor Marvel estrenaba Black Panter, encarnado por el carismático Chadwick Boseman, recientemente fallecido y todo un emblema para la comunidad negra en Estados Unidos.

Efe