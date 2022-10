Warner Bros. le está apostando a los proyectos del Joker. Por un lado, desde el sitio web de Production List, indicaron que el rodaje de la segunda película de ‘Joker: Folie a Deux’, protagonizada por Joaquin Phoenix, comenzará el próximo 5 de noviembre.

Según indicaron en el citado portal, esta secuela será musical y seguirá a Harley Quinn, amante del Joker, quien se rumorea pueda ser interpretada por Lady Gaga.



El estreno de esta película, dirigida por Todd Phillips, se tiene previsto para el 4 de octubre de 2024.



Pero ese o es el único proyecto que DC y Warner Bros. tienen en marcha. También se está ‘cocinando’ la serie del Pingüino, para HBO Max, que será protagonizada por Colin Farrell.

(Además: Netflix se adelanta a Disney+ y lanza su plan barato con publicidad: así será).



Hasta el momento, se sabe que no se trata de una precuela sino que los hechos sucederán una semana después de la trama de 'The Batman'. Así lo confirmó Farrel en entrevista con ‘Extra TV’.



“Leí el guion del primer episodio y empieza con mis pies chapoteando en el agua de la oficina de Carmine Falcone. Solo con eso, cuando lo leí, me quedé en plan ‘oh, Jesús’”, comentó el actor.



También se refirió al trabajo escrito por Lauren LeFrance: “Está muy bien escrito. Ha hecho un trabajo extraordinario y está escribiendo todo y dirigiendo la serie”.

💥 Luego luego 💥



Según palabras de Collin Farrell, la serie del Pinguino toma lugar una semana después de los acontecimientos de #TheBatman 👀‼️



"Gótica sigue bajo el agua de algun modo"



Vía @extratv pic.twitter.com/LZH95qh9Da — STUDIO Pop (@StudioET8) October 12, 2022

Más noticias

-Gaspar Noé: 'Por qué es más fácil mostrar asesinos seriales que un acto amoroso'

-Actriz de 'El Resplandor', irreconocible tras retiro con traumas de la actuación

-Emoción, reproches, ternura y discusiones en el nuevo tráiler de 'Los Montaner'

Tendencias EL TIEMPO