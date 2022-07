David Cronenberg tiene la apariencia de un científico loco. Tiene el pelo gris y frondoso. Sus gafas de marco gigante esconden unos profundos ojos azules; también puede pasar por un médico bonachón con una trayectoria larga batallando contra las enfermedades, y no es una mala definición: Cronenberg es un cirujano de sus películas. Le gustan las incisiones profundas en sus historias, las trata como pacientes de extrañas patologías que tiene que explorar para revelar su esencia y su podredumbre.

Es canadiense, coqueteó con la biología y al final se dejó tentar por la literatura que, sin embargo, fue solo el trampolín para caer en las fauces del séptimo arte, en donde ha creado una cinematografía intensa, visceral y muy personal que se cruza con la medicina y las posibilidades del cuerpo, la mente, el dolor y el sexo. Solo él puede encontrar la conexión con el hierro retorcido resultado de un aparatoso accidente de tránsito y el erotismo (como lo hizo en la película Crash, una de las que más ama); o generar terror y empatía ante el drama de un hombre que va mutando en un insecto repugnante con La mosca, o romper sus códigos de una filmografía dominada por el horror corporal con películas que hablan de redenciones, traumas, represión sexual o los estragos del pasado con filmes como Promesas del este, M. Butterfly o El fin de la violencia, en las que escapa del extraño laboratorio de mutaciones, experimentos y fusiones bizarras que lo han acompañado en casi cincuenta años de carrera.



'Crímenes del futuro' es una trama de una época sin dolor y con arte corporal extremo. Foto: MUBI

A sus 79 años y tras unos ocho de silencio cinematográfico, Cronenberg está creativamente más vivo que nunca. Acaba de lanzar su largometraje Crímenes del futuro en el que desata todas esas obsesiones que lo convirtieron en una criatura de adoración en los circuitos del cine de horror, fantástico y experimental. Necesitaba un poco de aire para dar forma a una idea salvaje alrededor de operaciones quirúrgicas convertidas en performances artísticos en un mundo de edificios viejos, artefactos hospitalarios de pesadilla y conflictos existenciales de una sociedad en la que ya no existe el dolor.



“David Cronenberg no es un director, es un género cinematográfico”, sentenció uno de los afortunados que pudo ver la película en una función especial en la Cinemateca de Bogotá, luego de que se encendieran la luces de la sala y se revelarán unas cuantas sonrisas malévolas y perturbadas de otros espectadores. Quizá algunos de ellos recordaron sus visitas al videoclub del barrio para tratar de alquilar Scanners (1981) y ver la famosa escena en la que un poderoso telépata (interpretado por Michael Ironside) reventaba la cabeza de un escéptico durante un debate acerca del poder de la mente. Un tema que le obsesionaba al director, mucho antes de que se pusiera de moda por los hermanos Duffer y su serie Stranger Things. El cineasta ya se había fogueado en su natal Ontario con cortos extraños, que se ensañaban con la idea de metamorfosis monstruosas y virus mortales (Shivers, Rabid o The Brood). Pero… ¿qué tiene ahora este hombre para asombrar a sus devotos y a quienes apenas están entrando en su peculiar universo?

James Woods y Debbie Harry protagonizan ‘Videodrome’ (1983), un relato aterrador sobre el futuro del entretenimiento. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Crímenes del futuro muestra una época en la que los humanos conviven en un entorno artificial que han aprovechado para el consumo de arte y en el que no existe el dolor. Saul Tenser (interpretado por Viggo Mortensen, el actor fetiche de Cronenberg) es un artista que comparte una extraña condición que hace que nuevos órganos se desarrollen en su cuerpo, en una metamorfosis que es expuesta como una delicada cirugía de la mano de Caprice (Lea Seodux), otra creadora visual que hace parte de esta experiencia. Brazos robóticos punzan la piel de Tenser causando pequeñas heridas que son parte del espectáculo y van abriendo entre las capas de piel un nuevo universo de la evolución humana.



Cronenberg se toma su tiempo para reflexionar acerca de esos nuevos lenguajes del arte, ese gran triunfo sobre el dolor y las consecuencias del siguiente paso que debe dar la humanidad como especie y de una perturbadora idea que cala en este mundo extraño y decadente.



“La cirugía es el nuevo sexo”, es la frase que dispara Timlin (Kristen Stewart), una caricaturizada empleada gubernamental interesada en el trabajo de la pareja protagonista. “Tenser (Mortensen) es realmente un avatar, una plantilla o modelo del artista que en realidad está dando todo lo que puede dar, abriéndose en todos los sentidos a su audiencia y, por lo tanto, es increíblemente vulnerable al ridículo, al rechazo, a la incomprensión, a la ira. Y para mí, ese es el modelo de un verdadero artista apasionado”, explicaba Cronenberg en un artículo de la revista Variety, dejando claro que su aventura no era una crítica al arte, sino a lo que le espera a la raza humana.

Su cine es una experiencia sensorial y psicológica, donde hay una crítica a la política, a la censura, al miedo a la evolución, al desafío de nuevos caminos para la sexualidad, que pueden ser el motor de un renacer o de la autodestrucción de los protagonistas. En Crímenes del futuro, Tenser se maravilla al ver como su cuerpo toma el control, pero revela su torpeza ante el viejo sexo.



Hay una fascinación visual por el morbo, el cine policíaco y un fino matiz de humor en un mundo oscuro, que parece haber sido arrasado por una guerra o una hecatombe ambiental y en el que estos artistas conviven entre tecnologías médicas de antaño y las ganas de jugar con genética. “Creo que nuestro sistema nervioso es completamente diferente al de los seres humanos de hace siglos (…). El uso de pantallas, el uso de la tecnología digital ha alterado nuestro sistema nervioso (…). Evolución no significa ir a algo mejor, significa algo diferente”, recalcó Cronenberg, acerca de esta producción que se estrenará el 29 de julio en la plataforma de streaming MUBI y que se podrá ver en pantalla grande desde el 2 de agosto en la Cinemateca de Bogotá.

***

Cronenberg creció viendo a su padre, Milton, escritor, periodista y editor literario, tratar de contar historias en una vieja máquina de escribir y de escuchar a su madre Esther, intérprete de piano, deleitarse con melodías clásicas. Vivió una niñez entre montañas de libros y desde muy pequeño escribió historias cortas. En lugar de salir a jugar fútbol, prefería quedarse en su casa observando insectos y, de hecho, estudió biología cuando terminó la escuela, pero pronto la seductora idea de ser escritor le llamó más la atención. En 1973, cuando ya había empezado su romance con el cine, su padre contrajo una enfermedad degenerativa que lo llevó a la muerte.



Ese episodio lo marcó y fue el detonante que luego exploraría a fondo en su filmografía: la degradación, la vejez y la transformación física, que luego mezcló con la tecnología en Videodrome (1983) en la que, casi de manera profética, reflexionaba sobre la fijación enfermiza de la sociedad con la televisión y la imperiosa necesidad de ver imágenes de violencia en formatos que se acercaban más a la realidad, mucho antes de los realities, las redes sociales o la tenebrosa Deep Web.



Luego, tal vez agotado por la experiencia, o solo alarmado por la taquilla de una película que fue un fracaso comercial y un éxito en sus fans, hizo una excepción en su directriz de no dejarse atrapar por los tentáculos del cine comercial y aceptó dirigir La zona muerta, basada en una novela de Stephen King.

La impactante transformación de Jeff Goldblum en 'La mosca'. Foto: Archivo. EL TIEMPO

La producción, de 1986, se enfocó en un maestro de escuela (Christopher Walken) que sufre un accidente, entra en coma y, cuando despierta, es capaz de ver el futuro, un poder que cada día lo debilita más. El director no sintió que estaba rompiendo sus criterios: tenía un personaje extraño, un poder mental que trae peligrosas consecuencias y, claro, una transformación física importante. Pero donde consiguió ganarse el corazón de los fanáticos del terror y de los artistas de efectos visuales, fue en La mosca, un refrito de una cinta de ciencia ficción de 1958 con Vincent Price que, en manos de Cronenberg, fue una pesadilla deliciosamente aterradora y se transformó en un clásico absoluto de los años ochenta.



El director canadiense actualizó el relato sobre un científico que prueba con él mismo unas cápsulas de teletransportación y sufre un accidente al no percatarse que una mosca se mete accidentalmente en su cabina y mezcla su ADN con el suyo. “Estoy evolucionando”, dice entre la emoción y el dolor Seth Brundle (Jeff Goldblum), que ve como su piel se deshace. Algo parecido vive Saul Tenser, en Crímenes del futuro, al sentir como sus nuevos órganos empiezan a crecer en sus entrañas.



La mosca ganó un Óscar en la categoría de mejor maquillaje en 1987, un año después presentó Dead Ringers, en la que unos aterradores diseños de instrumentación médica se mezclan con la mente perturbada de un par de gemelos ginecólogos, interpretados por Jeremy Irons. En 1993 estrenó M. Butterfly, inspirada en el caso real de un diplomático francés que se enamora de una estrella de la ópera china que no es lo que parece. Una cinta subvalorada en la que hay una reflexión acerca de la identidad y el deseo, que el propio Cronenberg trató de redimir pidiendo que la presentarán en la edición de 2018 de la Mostra de Venecia.



***

Una de sus creaciones mayores es El almuerzo desnudo (1991), basada en la novela de William S. Burroughs, en la que vive la experimentación con las drogas en un viaje surrealista. Hay máquinas de escribir parlantes, asesinatos accidentales y extrañas criaturas que dan pie a un mundo onírico y sexualmente poderoso. El director hizo posible lo imposible: llevar un relato de Burroughs a la gran pantalla, y se las arregló para reflexionar acerca de la locura que significa la obsesión de crear.

‘Crash’ (1996), Basada en la novela homónima del escritor J. G. Ballard., causó polémica al mostrar a personas que experimentan sinforofilia, una excitación sexual con los accidentes de autos. Foto: Archivo CEET

Impulsado por la buena respuesta de la crítica, decidió dar forma a una de sus películas más polémicas. Literalmente aceleró el tono de su narrativa cinematográfica cuando estrenó Crash (1996), basada en la novela de J. G. Ballard, en la que habla de erotismo, automóviles (otra de sus pasiones) y accidentes de tránsito. Una receta que despierta el interés sexual de una pareja que cada vez quiere fundir sus deseos carnales con el hierro retorcido y los vidrios rotos de los choques en los que participan y los excitan. Para muchos es una de las mejores películas del director. Otros la odian todavía y les parece perturbadora. En Italia, el país de estrellas hardcore como la Cicciolina y Rocco Sifreddi, la consideraron un filme triple X.

Cronenberg también probó las mieles de los videojuegos en la extraña ExistenZ, pero en el marco de un futuro en el que no todos aman esta propuesta de entretenimiento y la tecnología ha llevado a una invasión del cuerpo como parte de una enfermiza experiencia virtual donde se rompen varias reglas de la condición humana. Ahí se notaban unos fuertes vientos de cambio en la sensibilidad del autor que parecía despedirse de las mutaciones para dar paso a unas narraciones más humanas. Spider, Una historia de violencia, Promesas del este, Un método peligroso, Cosmópolis y Map to the Stars, parecían dar paso a un director más accesible y preocupado por ahondar en traumas, heridas del pasado, dramas alrededor del erotismo, la fama o la soledad.



Luego tuvo una temporada en la que actuó en algunos cortometrajes (adora estar frente a la cámara, principalmente en papeles pequeños; incluso estuvo en Jason X) y en series como Alias Grace, Slasher y en Star Trek: Discovery, publicó su primera novela (Consumidos) y sacó tiempo para ver películas en casa (no cree en la sacralidad de las salas de cine y no tiene problemas con el streaming, pero aún no se ha dejado arrastrar por ninguna plataforma en su rol de director). No es raro. Tampoco se dejó tentar por el cine más comercial ni siquiera cuando le ofrecieron dirigir Top Gun, Un detective suelto en Beverly Hills y Flashdance.

'Existenz' (1999) con Jude Law. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Su gran pausa en los largometrajes la calmó leyendo, reflexionando acerca de su propia muerte en el corto del año pasado, The Death of David Cronemberg, que rodó con su hija Caitlin (la genética hizo la tarea además con su otro hijo, Brandon Cronenberg, artífice de las impresionantes Antiviral y Possesor).



Antes de lanzar Crímenes del futuro el cirujano del cine recolectó 18 cálculos renales que le llevaban causando dolor desde hacía un buen tiempo y cuando pudo expulsarlos los puso a la venta como un archivo fotográfico NFT al que llamó Inner Beauty (Belleza interna). Su frase tiene sentido: “El arte tiene siempre la última palabra y el cuerpo es todo, es la realidad”.



