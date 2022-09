Brett Morgen estaba acumulando mucho trabajo y estrés. El director de cine y documentalista tenía varios proyectos de alto presupuesto entre manos, además de un guion acerca del cantante y artista David Bowie, pero, por un infarto y una recuperación lenta, se dio cuenta de que su proyecto, titulado Moonage Daydream, le estaba dando un mensaje: había que disfrutar la vida, experimentar y llevar a los límites la creatividad. Así que se concentró en convertir en una película su visión de Bowie y de alguna manera su visión de la vida.

“Moonage Daydream no es un documental” ha sido la frase de batalla de Morgen al hablar de su proyecto más personal e intenso acerca del gran camaleón de la música y un artista que siempre dio varios pasos adelante frente a la época en que se encontraba.



La película, que es un viaje visual en toda la extensión de la palabra, se estrena en las salas de cine del país para fanáticos y neófitos del artífice de joyas musicales como The Rise and Fall of Ziggy Stardust (1972), Let’s Dance (1983), Earthling (1999) y Black Star (2016), la producción que se lanzó dos antes de la muerte del artista por culpa de un cáncer de hígado.

Lejos de ser una narración lineal, Moonage Daydream retoma el estilo que antes había mostrado su director en la película Montage of Heck (acerca del cantante Kurt Cobain, de Nirvana) con piezas de archivo ensambladas de manera precisa para armar una narrativa de situaciones predecibles o ya contadas. Los testimonios de Bowie son el hilo conductor de un viaje por momentos cósmico y emocional, ruidoso y efusivo acerca de las reflexiones (no tanto de la carrera) del músico que cambió de piel muchas veces dentro y fuera del escenario.

Los primeros planos de sus fanáticos en vivo en éxtasis; los cortes abruptos entre el pasado del artista andrógino y experimental que llegó a dominar el territorio del pop, antes de escapar de nuevo a la experimentación musical y una libertad creativa envidiable empatan con sus reflexiones acerca del amor, la fama o el exceso.

La película va al centro del corazón creativo de Bowie, pero sin olvidar algunos de sus clásicos en vivo.

Además, tuvo la bendición de la familia del cantante y actor. Moonage Daydream es una apuesta visceral, divertida y, sobre todo, un homenaje a la fuerza vital de un artista que no tuvo límites. Vale la pena darle una oportunidad a su ambición de no querer contar lo mismo de siempre y valorar los paisajes sonoros y la estética que lo convirtieron en leyenda.



Además de músico, David Bowie brilló como actor y artista plástico. Foto: Efe

Es como una sesión de hipnosis –el director se demoró casi cinco años en el trabajo de armar este rompecabezas– donde también hay dolor y catarsis, entre un collage de imágenes que pueden llegar a ser sobrecogedoras, pero que al final resumen la necesidad de transformación y búsqueda de un ser inquieto y filosóficamente muy interesante. Un ser de otro mundo: David Bowie.

