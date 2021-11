Terror de exportación y videoclips: la receta del éxito de Tiny Tim Studios

Los videoclips han sido la escuela de David Bohórquez; sin embargo, sabe que cruzarse con personas talentosas le ayudó a moldear su estilo para trasladarlo a la gran pantalla: hoy hace películas serie B (cine de bajo presupuesto) que exporta a otras latitudes. Es el caso Diavlo, su más reciente producción que acaba de estrenarse en los cines.

Katherine Díaz fue fundamental en ese proceso. Hace una década que David se cruzó con ella, una novel actriz que estaba a punto de graduarse de la Escuela de Diseño LCI en Bogotá en Producción Escénica y Visual. Se conocieron en un casting. “Yo estaba buscando un proyecto de grado. Le pregunté que quién le producía las películas. ‘Pues somos unos amigos y yo con mi cámara’, me respondió. Luego de leer el guion vi en David una ambición grandísima. Al final me contrató como su productora”, recuerda Díaz sobre ese primer encuentro que fue el inicio de una exitosa casa productora de videoclips y de películas de bajo presupuesto (serie B) –Tiny Tim Studios–, y de una relación sentimental que pronto será matrimonio.



(Le sugerimos: Gorillaz regresa a Colombia: lo que debe saber del concierto en Bogotá)



Díaz habla de Demental, una oscura investigación sobre el asesinato de 14 universitarios para una novela. Treinta millones de pesos y siete días de rodaje fueron suficientes para alcanzar los primeros lugares de taquilla en el 2014.



“El primer proyecto fue un reto porque fue mi tesis de grado... pero terminó en los cines y me gradué con honores (risas). Fue un éxito para nosotros empezando y siendo tan jóvenes. Era una ópera prima sin famosos, pero con historia interesante”, cuenta.

A la par del cine, la dupla ha producido videos musicales para Karol G, J Balvin, Maluma, Thalía, Sebastián Yatra, Maite Perroni y Piso 21, entre muchos artistas. En la gran pantalla vinieron después Caliban (2019) y ahora Diavlo, ambas en inglés, las cuales les abrieron puertas insospechadas, que incluso los llevarán a vivir a Atlanta (EE. UU.).

Cómo fue la producción de Diavlo, que tiene una factura impecable...

David Bohórquez (D. B.): Caliban fue una película muy densa, entonces pensé en que debía hacer algo menos raro porque mucha gente no conectó. Voy a hacer algo de miedo y con un nombre supercomercial, me dije. Y cuando se me mete en la cabeza una película me cuesta mucho no ser curioso. Con Diavlo pude haber hecho algo más cliché, lo que trae cosas buenas y malas, pero decidí alejarme de eso, entonces terminó adquiriendo personalidad gracias al trabajo en equipo. Cuando ya concreté más el proyecto, los reuní a todos y les dije: vamos a hacer una película, la fotografía va a ser como la de Game of Thrones, con mucho azul y amarillo, y va a ser en los 50. Pero la directora de arte (Pepper González) me dijo que mejor en los 70 para poder jugar con la moda hippie, el arte pop y la música. En esta película cuidamos cada detalle de acuerdo con nuestras posibilidades.

¿Por qué dedicarse a hacer terror?

D. B.: Inicialmente fue el género en el que yo encontré la oportunidad de sobrevivir, económicamente hablando. Yo sí quisiera en el futuro hacer películas más complejas, con cargas dramáticas o historias de vida que me encantan. Sé que me va a llegar el momento y quiero que sea cuando esté preparado, cuando domine mejor todos los elementos que se necesitan para dirigir una película. Yo admiro mucho a directores que empezaron en el género serie B como Sam Raimi o Peter Jackson, yo me veo reflejado en esos making off que traen sus películas, ellos con sus amigos disfrutando poner sangre con salsa de tomate. Hoy ya no me siento tan en el inicio, he aprendido en la dirección de actores –al comienzo la gente me decía que era muy malo y ni siquiera entendía por qué–, entonces seguí puyando el cerebro y empecé a entender cada vez más. Y es un aprendizaje que nunca para. Por ahora disfrutamos del terror, es un tema comercial, pero ya lo disfruto.

Por más económica que se quiera, la producción de películas de terror tiene sus exigencias…

Katherine Díaz (K. D.): Comparando el trabajo de un videoclip con una de nuestras películas... Mira, hemos trabajado en proyectos musicales en los que tenemos en un día el presupuesto de toda nuestra película, es una locura. Si lo vemos desde el punto de vista comercial, el terror es uno de los géneros con mayor exhibición y eso es un punto a favor de la producción porque permite no tener rostros conocidos. Si ya hablamos en términos del rodaje: maquillaje, efectos, la ambientación, puede ser costoso traducirlo en imágenes y el presupuesto se eleva mucho, pero cuando se hace cine con amigos talentosos las cosas son distintas: si Diavlo, con ese nivel de factura que tiene, la hubiéramos rodado en EE. UU., habría costado un millón de dólares. Por eso agradecemos mucho poder producir en nuestro país porque para los que somos independientes en esta industria es viable hacer las películas, además del apoyo de los fondos.

¿Qué viene ahora para ustedes luego del estreno de Diavlo?

D. B.: Diavlo fue mi primera película que tuvo un lanzamiento en teatros en Estados Unidos, gracias a que la distribuidora Vertical la vio en la Marché du Film en Cannes. Ahora mismo está estrenándose en Perú, Bolivia y Chile. Y en enero nos mudaremos a Atlanta para sumergirnos más en este mundo del cine. Antes de irme quiero grabar un guion que escribió Andrés López, el comediante, pero es ciencia ficción con toques de terror. Él me lo envió y me dijo: ‘Usted es el único que va a entender esto porque yo tengo la maldición del payaso’. Se llama They (Ellos). Es genial y es una faceta de Andrés que nadie conoce.

K. D.: Todo es un proceso, sin una película no hubiéramos hecho la siguiente. Yo valoro mucho los impulsos de David. Es acelerado, dice: ‘para qué hago una película y la voy a guardar cinco años’. Y al final, cuando uno está empezando, lo mejor es el campo de acción, la mejor forma de aprender, crecer y crear mejor es haciendo cine. Admiro mucho que él no tiene miedo a hacer las cosas, y he aprendido: no tenemos miedo de que nos critiquen.

Facebook Twitter Linkedin

Katherine Díaz durante un rodaje con Maluma. Foto: Tiny Tim Studios

¿Y qué sucederá con los videoclips?

D. B.: Alcancé a dirigir 100 videos, pero me cansé de hacer lo mismo y lo dejé. Entonces los últimos los ha dirigido Katherine, y ella empezó con premios y grandes presupuestos, en cambio yo arranqué haciendo unos de Aterciopelados en los que tocó pedir prestadas las luces y con 500.000 pesos de presupuesto.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

En Twitter: @s0f1c1ta

Otras noticias