David Beckham responde al eco de su docuserie en Netflix: 'No me arrepiento de nada'

David Beckham, a sus 48 años, sigue siendo una celebridad. El exjugador inglés, recordado como uno de los actores principales del 'boom' de la globalización del fútbol, no ha podido escapar de los focos desde que debutó como profesional. No ha querido, en realidad.



Hoy, cuando su imagen vive un renacimiento por cuenta del papel dirigencial que tiene en el Inter Miami— el equipo que Lionel Messi ha revolucionado—, el antiguo volante del Manchester United es el protagonista de una de las series documentales más ambiciosas de Netflix. Y en el marco de su estreno, el imborrable 7 salió al paso tras todos los comentarios que se han hecho por las revelaciones de la producción.

David Beckham, en el estreno de su serie documental. Foto: NETFLIX

¿Por qué quiso hacer este documental y por qué ahora?

Parecía el momento adecuado. Me jubilé hace 10 años y, para ser honesto, siempre estuve planeando en algún momento hacer un documental de mi vida. Sabía que quería hacerlo en esta época, la cuestión era si era el momento adecuado y si podía hacerlo realidad. La gente seguía volteándose hacia mí y diciendo: "Es una historia interesante que contar, tienes que contarla en algún momento", porque no se trata sólo de mi carrera futbolística, se trata de mi familia. Se trata de estar casado con una Spice Girl y de mi viaje. Ha sido interesante porque he repasado toda mi vida. Ha sido una montaña rusa de emociones. Pero ha sido especial hacerlo.

¿Por qué fue importante dar tanto de usted mismo en este documental?

A lo largo de mi vida siempre he hecho las cosas al máximo. Al máximo. Y si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Sólo haré esto una vez; nunca volveré a hacerlo. Aunque disfruté el proceso, aunque disfruté repasando todos los archivos y hablando de mi carrera y de mi vida, sólo quiero hacerlo una vez. Entonces, si voy a hacerlo, quiero hacerlo correctamente. Sabes, somos una familia muy privada. Sí, obviamente estamos en el ojo público y la gente nos conoce. Pero la gente probablemente no nos conoce como queríamos mostrar en el documental, así que tuve que darles acceso. Quería dar acceso a determinadas partes de mi vida y a determinadas partes de mis hogares. Sólo una idea de lo que me sucede cada día: soy un padre normal y un marido normal. Llevo a mis hijos al colegio, les preparo la cena y el desayuno. La gente realmente no llega a ver todas esas cosas. Se trata de hacer de este el mejor documental posible sobre mi vida.

¿Cómo fue repasar tantos momentos de su vida?

Posiblemente ha sido una de las cosas más emotivas que he hecho. Sabía que iba a ser emotivo, pero no esperaba emocionarme por ciertas cosas de las que hablamos, cosas que vi, que repasé. Entonces, sin duda, los últimos 2 años de filmación han sido de altibajos. Porque hay muchas cosas ahí de las que ni siquiera he hablado. Entonces, poder hablar de ellos fue bastante reconfortante, con toda honestidad. Y también fue emocionante de ver… y agotador. Llegué al final de los dos primeros episodios y Victoria y yo nos miramos. En primer lugar, dijimos: "¡Éramos muy lindos cuando nos conocimos!". Y luego, en segundo lugar, dijimos: "Dios mío, estamos agotados después de ver nuestras vidas en los últimos 20 años". Sabes, puedo ver gente hablando de mí, y de una manera tan asombrosa, ya sean amigos, familiares, ex compañeros de equipo, mis hijos, mi esposa, mi mamá y mi papá... todos hemos sido parte de este viaje.



Entonces, escucharlos hablar de ello desde su punto de vista es bastante sorprendente. Una de las partes más emotivas fue escuchar la perspectiva de mi mamá y mi papá sobre mi vida, no solo sobre mi carrera. Sé que están orgullosos de mí por mi carrera. pero cuando yo los escucho hablar de mis hijos, cuando los escucho hablar de lo que hemos logrado como familia, fue un momento bastante emotivo. Pero soy una persona emocional, y cuando pienso en mi carrera y en ciertos momentos de mi carrera con Sir Alex Ferguson, el jefe, y los compañeros de equipo con los que jugué, me emocioné casi tanto con esos momentos como cuando hablaba de mis padres o hablaba de mi familia. Porque todo el mundo sabe lo que significa el juego para mí. Para pasar por esos altibajos que pasé a lo largo de mi carrera, ya sea dejar el Manchester United, mudarme a Estados Unidos... cuando me jubilé, todos fueron grandes momentos y, al recordarlos, no me di cuenta de lo grandes que fueron. Nunca miré hacia atrás y reflexioné sobre juegos pasados o cosas que gané. Siempre he podido ganar el triplete y luego seguir adelante; eso dice cómo nos criaron como jugadores del Manchester United. Es algo que Sir Alex Ferguson siempre solía decir: disfruta el momento, pero luego volvemos. Y creo que soy así durante toda mi carrera y mi negocio. Así que nunca he tenido tiempo de sentarme realmente y ver partidos y goles y reflexionar sobre los momentos que fueron tan importantes.

Mirando hacia atrás en su vida, ¿qué lo hizo sentir más orgulloso? ¿Y de la misma manera, más arrepentido?

Nada de esto es lamentable. No hay un momento del que me arrepienta. No hay un solo momento en el que siento que debería haber hecho algo diferente porque he tratado de vivir mi vida de una manera en la que no me arrepiento. Sí, cometí errores. Todo el mundo sabe de los errores que he cometido. Sabes, en el 98 me sacaron la tarjeta roja. ¿Desearía que nunca sucediera? Absolutamente. ¿Ahora sé por qué sucedió? Absolutamente. Sucedió por una razón: hacerme más fuerte como jugador, para hacerme más fuerte como jugador, persona tal vez y tener una carrera mejor y más exitosa. Por eso ocurrió ese momento. No es un arrepentimiento. Sólo desearía que nunca hubiera sucedido. ¿Pero los momentos de los que estoy más orgulloso? Soy

más orgulloso de mi familia. Eso es lo único que supera todo. Estoy orgulloso de tener una esposa increíble, hijos increíbles, suegros increíbles, hermanas, ya sabes. Estoy casi tan orgulloso de mi carrera como de mi familia, porque pude vivir mi sueño de convertirme en futbolista profesional, y no solo convertirme en futbolista profesional, sino jugar en el equipo que amaba. Me encantó Manchester cuando era niño, siempre quise jugar en el Manchester United y mi padre era fanático del United. Así pude vivir mi sueño, pero también el sueño de mi papá. Y luego jugué para mi país, fui capitán de mi país, lo llevé a dos Copas del Mundo y yo mismo jugué en tres Copas del Mundo. Supongo que si dijera que falta algo, habría sido ganar algo con Inglaterra. Para mí esa hubiera sido la guinda del pastel. Pero no me quejo de lo que logré.

Facebook Twitter Linkedin

Sir Alex Ferguson y su padre fueron figuras paternas para usted. Ambos practicaban una forma de amor duro. ¿Cómo cree que eso lo ha formado como hombre?

Ese amor duro que recibí de mi padre y de Sir Alex Ferguson fue lo que me hizo como jugador; es lo que me hizo como persona. Si miro muy profundamente cómo fue mi papá conmigo y lo duro que fue conmigo… ya sabes, había mucho amor en nuestra casa y dentro de nuestra familia. Mi papá fue duro conmigo, pero tal vez vio a lo que me iba a enfrentar en el futuro. Hubo momentos en mi carrera que fueron muy difíciles. Y tal vez si mi papá no hubiera sido tan duro conmigo, como jugador, cuando era niño, tal vez no hubiera superado esos momentos. Fui capaz de convertirme en... no una persona fría, pero sí capaz de bloquearlo. Luego pude caminar hacia un campo de fútbol y no preocuparme por nada más que jugar. Quizás eso fue lo que me hizo como jugador. Luego, cuando me mudé a Manchester, Sir Alex Ferguson se hizo cargo de ese equipo. Sin duda, no habría tenido la carrera que tuve sin que personas como Sir Alex y mi padre fueran tan duros como eran.

¿Cómo crees que superaste algunos de los puntos más bajos, como el trato que recibiste en el Reino Unido después de ser expulsado en Francia 98?

No sé. En realidad, es una de las cosas que me costó superar en el documental. No fue hasta que vi muchas imágenes de esa época que me di cuenta de lo malo que era. yo solo soy amable de seguir jugando al fútbol. Estuve en la burbuja del Manchester United y de Sir Alex Ferguson y eso nunca me afectó. No precisamente. Pero en el fondo, estaba sufriendo de muchas maneras diferentes. No fue hasta que comencé a hablar de ello que todo salió a la luz. Porque nunca he hablado de eso. Me alegra que hoy en día los niños pequeños, los futbolistas y las personas en la vida sientan que pueden hablar con la gente y saber que está bien decir: "No estoy bien" o "No me siento bien". Eso es importante, especialmente porque yo tengo niños pequeños. Pero hace 25 años, cuando eso me pasó a mí, no recuerdo que nadie dijera: '¿Estás bien? Sí, pero ¿estás realmente bien?' Porque si me hubiera volteado hacia mi papá en ese momento y le hubiera dicho: 'Papá, simplemente no me siento muy bien', él habría dicho: 'Chico, sigue adelante'. con eso. Trabaja más duro, trabaja más duro, simplemente olvídalo”. Nos dijeron que siguiéramos con las cosas. Así que hablar de ello ahora, hablar de ello durante los últimos 2 años para mí, fue realmente difícil. Sólo porque vi lo malo que era. Y le respondí a Fisher exactamente como te acabo de responder a ti: ¿Cómo lo superé? No sé.

Ha estado casado durante 24 años.... ¿de dónde viene la fuerza en su relación?

Bueno, mi familia y mi matrimonio son mis mayores éxitos. Especialmente considerando los mundos de los que venimos Victoria y yo. Crecimos con sólo 15 minutos de diferencia en Londres. Pero siendo yo un futbolista profesional del Manchester United y luego mi esposa siendo una Spice Girl, cuando nuestros mundos se unieron, todo explotó en todos los niveles. Me enamoré de una estrella del pop y ella se enamoró de un futbolista. Estar juntos después de tantos años y tener la increíble familia que tenemos y las carreras que tenemos, supongo que demuestra lo fuertes que somos como individuos y como pareja porque los matrimonios y las familias nunca son fáciles. Supongo que demuestra lo enamorados que estamos. Pero sabíamos que una vez que tuviéramos hijos, esas son las pequeñas cosas que necesitábamos proteger y nuestro enfoque pasó de ser solo nosotros dos a tres y luego cuatro.

Tráiler de 'Beckham'

Beckham, una serie documental de cuatro partes, cuenta la historia interna de una estrella del fútbol mundial e ícono cultural. David Beckham es uno de los nombres más conocidos del planeta, pero pocas personas saben quién es realmente. Desde sus humildes orígenes en la clase trabajadora en el este de Londres, su impulso y determinación para ganar y la batalla para encontrar el equilibrio entre la ambición, el amor y la familia, la historia de David está llena de inmensos altibajos. La serie te lleva a esa montaña rusa y construye una historia sorprendente, personal y definitiva de uno de los atletas más reconocibles y escrutados de todos los tiempos.

