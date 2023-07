A pesar de las críticas o comentarios, pocos pueden negar que 'The Walkin Dead' es la serie más famosa de zombis de la televisión.



No en vano, las aventuras de Daryl, Carol, Maggie, Eugene y Negan, sumado a los nuevos personajes que no solo luchan contra los caminantes, sino que tiene que unirse para no morir de hambre, sigue inspirando nuevas producciones.

AMC Networks anunció que el turno del spin-off de 'The walking dead' se va a centrar en Daryl Dixon (Norman Reedus), que se localiza en un territorio nunca explorado por la franquicia basada en los cómics de Robert Kirkman: el continente europeo, como lo revela el portal español 'La Vangaurdia'.



"Daryl Dixon se podrá ver a partir del 10 de septiembre en Estados Unidos, con un estreno nocturno simultáneo en el canal de cable AMC y la plataforma de streaming AMC+. Esto significa que la serie debería estar disponible en España a partir del 11 de septiembre. AMC Networks todavía no ha anunciado que vaya a emitir la serie al mismo tiempo que en su país de origen pero esta es la estrategia de emisión utilizada con Dead City en junio".



La undécima temporada de esta exitosa serie de zombis de AMC, basada en los cómics de Robert Kirkman, tuvo 24 episodios y la primera parte, compuesta por ocho episodios, se estrenó en agosto de 2021, dos meses antes de su tradicional debut en octubre, en plena temporada de Halloween.



Si hay una serie que ha visto la muerte encima, es 'The Walking Dead'. Y no es por culpa de que su arco argumental esté sostenido en muertos vivientes que decoran el apocalipsis, sino porque ha sido una producción que vio el borde del abismo, la rabia y el aplauso y sigue dando pasos como esos caminantes que la protagonizan.