En medio de una calle de honor, en donde a más de uno se le salieron las lágrimas, y con un emotivo almuerzo, rodeado de todos los empleados del canal Citytv y de EL TIEMPO, el periodista Darío Restrepo Vélez se despidió esta semana de esta casa editorial, a la que estuvo vinculado por más de medio siglo.



No obstante estar pensionado desde hace varios años, Restrepo aceptó el ofrecimiento de las directivas de esta empresa de continuar varios años más liderando toda la estrategia de televisión, desde el canal Citytv.

Una decisión que no fue fácil e incluso le significó una dura negociación con su familia, que ya lo reclamaba como abuelo, padre y esposo. Pero que, como él lo confesó esta semana en ese emotivo almuerzo en los jardines de la sede de EL TIEMPO en Bogotá, lo superaba por ese extraño magnetismo, cuando se lleva el periodismo en las venas.



(Lea además: 'He contemplado la eutanasia o el suicidio': Felipe Zuleta Lleras)



Durante el almuerzo, en el que se respiró un ambiente de cariño y nostalgia, Restrepo recibió el mensaje tanto de las directivas de la compañía como de amigos queridos de Citytv, desde los jefes de emisión hasta los técnicos.



El director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, expresó la gran falta que hará el consejo periodístico, sabio y oportuno, de Restrepo, pero aceptó que ya era el momento de devolvérselo a su familia. Acto seguido, leyó un emotivo mensaje de agradecimiento de Luz Ángela Sarmiento, cabeza de la junta directiva de esta compañía, en el que a nombre de ella y de su padre le expresaba a Restrepo su gratitud y generosidad.



Luego, el micrófono comenzó a rotar por todos aquellos que quisieran expresarle a Restrepo un mensaje de despedida. Hubo tiempo para recordar algunas anécdotas en su larga trayectoria periodística, desde aquel primero de octubre de 1968, cuando ingresó por primera vez como redactor de EL TIEMPO.



Ernesto Cortés, editor general de este diario, recordó el gusto que fue aprenderle a Restrepo, “todo un maestro”, cuando lo tuvo como jefe, en los años en los que el periodista comandó la denominada Mesa Central. Cortés era entonces el editor de la sección Bogotá, y resaltó ese olfato agudo de Restrepo, a la hora de seguirles el rastro a las noticias.



Por su parte, Marta Beltrán, jefa de redacción de Citytv, destacó ese tono cercano, de servicio y de un rigor periodístico que Restrepo le imprimió. “El lema que tenemos en City, como el canal de la gente, es él en persona. Le encanta oír historias y por eso es un gran entrevistador. Su personalidad es un poco el canal: cercano a la gente, sencillo. Vamos a seguir trabajando en su honor y en honor de todos los televidentes con las bases que tenemos y el compromiso de nuestra parte”, agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Darío Restrepo se despide de Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO. Foto: MILTON DÍAZ. EL TIEMPO

Fue inevitable que los ojos de Restrepo se aguaran, a medida que iba escuchando tantos mensajes y anécdotas de sus amigos y compañeros por tantos años. Él tomó la palabra y comenzó a hacer un repaso de su vida. Contó que en los últimos días había decidido hacerse una autoentrevista intentando poner en orden tantos pensamientos que se agolpaban en su mente. Y también tratando de desenredar tantos sentimientos encontrados de tristeza y alegría por este paso que daba.



Confesó que no obstante ser un yogui curtido y seguir ese sabio lema de los budistas de saber “desprenderse” en la vida de todo, su amor por este oficio ejerció en él una influencia tal que lo no lo dejaba irse.



Y a pesar de haber liderado, hace varios años, las primeras estrategias de transformación de este medio de comunicación hacia la era digital, como editor multimedia, Restrepo confesó que había llegado el momento de entregarles la posta a las nuevas generaciones. En especial ahora, cuando el avance de la tecnología lo sobrepasa.



Hubo tiempo para recordar también su paso por Inravisión, por la revista Semana como editor general y como director de Cambio 16, y por sus diferentes proyectos televisivos, como el magazín En vivo y sus inicios en el periodismo, cuando no existían las facultades de comunicación en las universidades.



(Le puede interesar: Rodrigo Pardo y Rafael Pardo: los Pardo contra la muerte)



Y aprovechó para mandarles un mensaje a los periodistas veteranos, pero en particular a los jóvenes que arrancan en el oficio: “Más allá de las presiones del poder, de la política, de las empresariales y de otras fuerzas sociales, la prioridad del periodista debe ser la gente de a pie. Esa que ha hecho que hoy, Citytv sea reconocido como el canal de la gente”.



Finalmente, Restrepo dijo que así como había dedicado durante muchos años hasta 20 horas diarias al periodismo, esta semana decía adiós no solo a EL TIEMPO y a Citytv, sino al oficio. Agregó que había llegado el día de entregarles esas mismas 20 horas a dos de sus grandes pasiones: leer su gran biblioteca y dedicarse a escribir literatura.



“No importa que me publiquen o no. Lo haré por cumplir con un sueño personal y por el placer de disfrutar de esas dos pasiones que me esperaron leales tantos años”, dijo.



Al final, Restrepo recibió un regalo que le tocó el corazón. La primera página del periódico EL TIEMPO con fotos de su trayectoria en la empresa y con emotivos mensajes de algunos de sus amigos en esta casa editorial. Y con ellas, la impresión de la primera página de cuando él ingresó a este medio y otra de cuando él nació. “¡Cómo!, ¿ya había periódico en esa época?”, bromeó, mientras todos soltaban una gran carcajada en medio de aplausos.