‘No me gusta verme en cine ni en TV... ni en el espejo’

El actor argentino Darío Grandinetti y la española Candela Peña logran una conexión intensa en la serie policíaca Hierro, producción que se enfoca en un asesinato en una población lejana del archipiélago canario (España).

La trama recoge los elementos clásicos de una investigación criminal, pero ensalza la trama con un retrato de una comunidad que tiene un carácter poderoso y unos cuantos secretos bien guardados.



Candela Montes (el personaje de Peña) es una jueza que tiene que resolver el asesinato de un joven que estaba a punto de celebrar su matrimonio con la hija de Díaz (Grandinetti), un hombre extraño y poderoso que termina siendo uno de los sospechosos del crimen.



Sin embargo, a pesar de todo, comparten la obsesión de responder a las preguntas que les impone ese reto judicial. La producción se encuentra disponible en la plataforma Movistar Play en Colombia.

El actor argentino Darío Grandinetti (Relatos salvajes, Hable con ella, Julieta, El hipnotizador) habló con EL TIEMPO de esta aventura televisiva.



¿Cree que el policíaco es un género que lo persigue?



Puede ser que sea lo que se ve ahora, pero no creo tanto eso. En realidad me gustaría hacer muchos más proyectos orientados a lo policíaco, al thriller.



¿Cómo lo sedujeron para estar en Hierro?

​

Con dos guiones, con los dos primeros, los comentarios de tu representante, quien iba a ser la actriz (…) Son un montón de cosas que suman. De entrada, a mí la historia me sugirió bastante, me pareció atractiva y, bueno, me gustó y estamos todos muy contentos con la experiencia. Estuvimos muy concentrados y muy enfocados con la labor.



¿Qué tanto tuvo que ver el lugar, la isla como espacio, a la hora de jugar en ese tono denso y gris de la serie?



Muchísimo. Todo se hizo en función de ese sitio, a la gente que vivía allá, y eso me parece que potenció todo. Saber que los protagonistas no se pueden ir, que el culpable está entre nosotros; un poco de encierro que es atractivo.



Y una lucha de poderes: el de la jueza y el de un hombre con mucho control en el espacio…

​

Yo no creo que el poder lo tenga alguien. Lo que pasa es que Díaz (su personaje) le lleva una ventaja a Montes: lleva más de dos décadas viviendo allá y maneja una serie de dificultades que aprovecha y que usa a su favor. En ese sentido, pareciera que es un poco más poderoso, pero él también tiene alguien que lo presiona. Como en la vida, el que tiene el verdadero poder nunca da la cara.



Es un juego alrededor de la verdad…



Díaz no es un santo. En su metodología por limpiar su nombre vemos que no escatima nada para lograr su cometido, en una mezcla de héroe y villano que termina por generar empatía. Con tal de mostrar la inocencia, en un caso así, yo creo que cualquiera haría lo que no corresponde.



¿La química con Candela Peña es intensa?

​

Fue uno de los motivos por los que hice la serie. Ya habíamos trabajado juntos, yo la conocía y fue una suerte estar con ella en la serie. Ella tira mucho para adelante, es una persona muy querida y una gran actriz.



¿Le gusta verse en las series, le gusta verse en la pantalla?

​

A mí no me gusta verme en cine ni en TV... ni en el espejo. A veces veo al menos una vez alguna de mis películas, pero no soy de disfrutar viéndome (…) me critico mucho.

