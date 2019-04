Ortega y Gasset a Darío Arizmendi por ‘su excelencia profesional’

El periodista Darío Arizmendi Posada, director del programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, fue reconocido esta semana con el galardón Ortega y Gasset 2019, en la categoría de ‘trayectoria profesional’, que recibirá en mayo.



“Nunca me imaginé esto”, dijo emocionado al aire cuando fue enterado de que él era el protagonista de una noticia: “lo comparto con ustedes, con mi equipo de trabajo y con mi familia, naturalmente”.

Al anunciar los ganadores, el jurado destacó “la excelencia profesional de su trayectoria, su constante esfuerzo para explicar a la sociedad lo que está pasando en cada momento, su defensa de las propuestas de paz y el diálogo y, por encima de todo, su valentía a la hora de afrontar las dificultades que, a lo largo de su carrera, se le han presentado para el ejercicio de la profesión periodística”, según informó el diario español El País en una noticia que destacó en su primera página de la edición impresa.



Graduado en Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra, Arizmendi es reconocidido también por liderar los programas periodísticos en la televisión Cara a Cara y Entérate. Además, es uno de los fundadores del periódico paisa El Mundo, que dirigió entre 1971 y 1991.



Hace pocos años, Arizmendi le contó a la revista Don Juan, de EL TIEMPO, cómo terminó como la voz líder de 6 AM.



Ocurrió el día en el que Estados Unidos invadió Irak. El 15 de enero de 1991. Yamid Amat, director del programa de la mañana, había salido de un momento a otro.



“Yamid renunció el 28 de diciembre y teníamos que buscar un reemplazo. En ese momento yo era gerente general de Caracol Radio y vi que en el equipo no había quién pudiera ocupar su puesto –recordó Ricardo Alarcón–. Yamid siempre había pensado que Darío era un periodista importante, incluso lo había querido traer y yo lo tenía en la cabeza. Casi sin quererlo, Yamid escogió su reemplazo”.



Luego de tantos años frente a un micrófono, saludando todas las mañanas a millones de colombianos, Arizmendi comentó a Don Juan los consejos para ser exitoso en ese formato periodístico.



“Para tener éxito en la radio se necesita un buen equipo, ser muy disciplinado, tener humildad, reconocer errores, entender que hay gente más capaz que uno. Trabajar en equipo con amistad, con cariño, creer en la gente, ser creativo y conocer muy bien la audiencia, detectar qué quiere saber la gente, de qué quiere que uno le hable, saber a quién escojo para que opine sobre un tema u otro”, dice con su acento paisa intacto.

A pesar de que ha vivido en Bogotá casi la mitad de su vida, se rehúsa a perder y a dejar de usar los dichos de su tierra. Pero todo este conocimiento de la radio lo puede resumir de esa manera ahora.

Hace 25 años, recién llegado de Medellín, era otra cosa. Eran las épocas duras de la Medellín acosada por Pablo Escobar, y a Arizmendi lo habían amenazado varias veces, y por razones de seguridad trabajaba desde la casa.



Con Ana, su esposa, estaban acostumbrados a recibir visitas de sus amigos, a acostarse tarde, a levantarse tarde. Cuando llegó a Bogotá, la vida cambió.



Arizmendi tenía que estar de pie a las 4 de la mañana para llegar puntual a hacer el programa de las seis. “Tiene estrella, pero además una actitud muy positiva. Es un optimista que se ayuda”, anota Ricardo Alarcón, uno de sus amigos.



Otro de sus colegas y amigos, Gustavo Gómez, destaca que Arizmendi es un hombre que tiene como filosofía “trabajar feliz”. “Es sincero y muy buen consejero”.



De elegante vestir todos los días, desde la madrugada, la cabeza de 6AM es reconocida por su disciplina en el ámbito profesional.



Llega todas las mañanas a las 4:40 al edificio de Caracol Radio en la carrera 67 con 7.ª, en Bogotá. Revisa los periódicos impresos y las páginas web de algunos de ellos. A las 4:53 ajusta el plan del día junto a Édison Molina, el productor de su programa. A las cinco en punto entra en la cabina.



“Sin dejar de ser un noticiero serio, se ha ido modernizando. Mire la buena cantidad de mujeres periodistas que participan, todas ellas respetadas por la opinión pública. Lo que ha hecho que Darío siga vigente después de 25 años es su capacidad para el trabajo, su constancia y su talento para renovarse de tiempo en tiempo”, le comentó a Don Juan su colega Juan Gossain.



Sobre sus inicios, Arizmendi no duda en destacar su trasegar en la prensa escrita, que le permitió estructurar su criterio periodístico.



“Fui el hombre más feliz habiendo empezado mi carrera por prensa escrita, estudiando lo que estudié, trabajando en España en un momento que me ayudó a formar. Eso me permitió aprender a conocer mi país cuando entré en El Colombiano, a los 25 años”, le comentó a la publicación de este diario.



Este amigo honorífico del Atlético Nacional y miembro cariñoso de familia se precia, además, de contar como uno de sus tesoros más valiosos a sus amigos, entre los que se destacan desde gente del común hasta expresidentes, empresarios y artistas.