Sin lugar a dudas 'Daredevil' es uno de los personajes más queridos del universo Marvel que presentó Netflix a través de sus diferentes series. Si bien estas producciones se mantuvieron al margen de lo que sucedida en las películas, en el último año se han dado guiños que apuntarían a su integración al UCM.



Por un lado, 'Matt Murdock', interpretado por Charlie Cox, apareció en 'Spiderman: sin regreso a casa' y Kingpin, encarnado por Vincent D'Onofrio, jugó un papel relevante en la parte final de la serie de 'Hawkeye'.

Daredevil es interpretada por el actor británico Charlie Cox. Foto: Netflix

La reaparición de estos dos actores en sus singulares papeles, luego de la cancelación de la serie de 'Daredevil' en 2018 y sin tener relación directa con el famoso 'multiverso' de la fase cuatro del UCM, fue visto por cientos de seguidores como el ingreso oficial de las historias presentadas en Netflix a lo que Disney ha estado construyendo en sus películas y series.



Por otro lado, las series cambiaron de casa. Ahora 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Iron Fist', 'Luke Cage' y 'Defenders' se encuentran en Disney +, fortaleciendo el ya robusto catálogo de Marvel en el servicio de 'streaming'.



Ahora, el justiciero de Hell's Kitchen vuelve a ser noticia porque, tal como lo pudo confirmar 'Variety', una nueva serie anda en proceso. El medio especializado habló con Matt Corman y Chris Ord, quienes confirmaron que están trabajando como guionistas en este nuevo proyecto.



Sin embargo, Marvel Studios no ha revelado detalles​ ni lo ha presentado en su hoja de ruta de producciones a lanzar en corto y mediano plazo, entre las cuales se encuentran 'Thor: love and Thunder', 'She-Hulk', 'I am Groot', 'Armor Wars' y 'Ironheart'.



Por su parte Norman y Ord tampoco han querido profundizar sobre el proyecto, revelar detalles sobre quiénes estarán en la serie o si tendrá relación con los eventos contados en las tres temporadas de Netflix.