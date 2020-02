Dany, la buena madastra de ‘Pa’ quererte’

Un paso para adelante y dos para atrás. Así son los avances de Dany y Mauricio (personajes representados por los actores Juliette Pardau y Sebastián Martínez) en la telenovela Pa’ quererte.

Y el golpe más duro fue anoche, el que ninguno de los televidentes esperaba, la muerte de Consuelo (Luces Velásquez), la mamá de Dany, una actriz con la que Pardau (Caracas, Venezuela, 1986) no había trabajado, pero en la que encontró a una gran amiga y colega cercana. “Muchas personas me habían hablado de ella, y descubrí su talento, su cariño y su generosidad”, dice.



Pardau y todo el grupo de Pa’ quererte recogen cada noche un promedio de diez puntos de rating que los convierten en uno de los productos más exitosos de la franja estelar nacional.



Ella llegó al país hace seis años, y este es su segundo protagónico (el primero fue en El tesoro, que no tuvo buen rating).



Aquí, y mientras le salían los documentos de residencia (que finalmente tuvo que hacer con su nacionalidad española), hizo oficios varios: “Trabajé en un restaurante, cuidé niños, saqué perros a pasear... Llegué de vacaciones porque tenía aquí un novio. La relación se acabó, el proyecto que iba a hacer en Venezuela se canceló y todo coincidió con uno de los momentos de crisis de mi país”, cuenta.



No fue fácil, pero lo tomó como un ejercicio de paciencia. Agrega que lo más duro fue el trabajo del restaurante, por los tiempos tan largos.



“Un día, una pareja me preguntó que si yo era yo, pues me había visto en una película en un festival en Puerto Rico. Me miraron con pena, y eso me choqueó, pero seguí adelante”, dice.



Cuando salieron sus papeles como española cambió todo y ya pudo tener representante y empezar a trabajar. Luego de varios momentos por los que pasó Pa’ quererte, incluso el cambio de nombre, llegó la hora de la telenovela al aire, con ella como protagonista.



Y entiende que este estelar también ha tenido sus momentos, pues “primero debió darse la relación padre e hija (Mauricio e Isabel, esta última representada por Hanny Vizcaíno) y luego, lentamente, entró la de Mauricio y mía”.



Pardau sabe que a los personajes les falta mucho por aprender. “Es más, es que en un principio Dany no se veía. Y solo cuando Mauricio la empezó a descubrir, les sucedió lo mismo a los televidentes. Ahora, ella también está para mostrar que las madrastras no son malas y que en el mundo hay muchos casos de buenas relaciones entre ellas y los hijastros. Y además, para ratificar que se puede querer mucho en los malos momentos, como les pasa a los personajes, a los que todas se les vinieron juntas, porque así sucede cuando no se está vibrando en la mejor frecuencia”, sigue.



Lo bueno, y lo que rescatan los actores, es que a pesar de estar todos en la mala (también los otros personajes principales, Octavio, Antonio, Azucena, Verónica y Jorge), están unidos y no tienen ganas de claudicar.



¿Dónde y cuándo?

Pa’ quererte’, de lunes a viernes a las 9 p. m. por el Canal RCN.