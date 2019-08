Así le salvó la vida a un bebé el  actor de la película 'Machete' 

El estridente ruido que causó el choque entre dos automóviles rompió la tranquilidad del distrito de Sylmar en Los Ángeles. En ese lugar se encontraba el conocido actor de origen mexicano Danny Trejo, considerado como una de las estrellas más importantes del cine acción gracias a las dos películas de 'Machete', que encumbraron su carrera y lo convirtieron en una estrella para la comunidad latina y el mundo.

Todo ocurrió muy ráipido. En un cruce de una de las calles del sector los dos carros se estrellaron y un de ellos se volcó. Dentro del mismo estaba un bebé que quedó atrapado, lo que llevó a que Trejo reaccionara y sacará al pequeño.



La realidad supera a la ficción y en el caso del intérprete, el inesperado acto de heroísmo ya le reportó más puntos en el termómetro de reconocimiento que se ha ganado a pulso en el cine, la televisión y los negocios.

Danny Trejo tiene 75 años y una carrera en el cine y la televisión. Foto: Cortesía History

Dann Trejo, un hombre de rostro fuerte y tatuajes que una vez estuvo en la cárcel, pero que desarrolló a pulso una carrera frente a las cámaras no se siente un tipo famoso, a pesar de que ha aparecido en varias películas y representa un ejemplo de superación para millones.



Cuando no está rodando películas (como la reciente versión cinematográfica de 'Dora la exploradora'), se dedica a su negocio de tacos o a su tienda de donas en la ciudad de Los Ángeles, en la que ese rostro de tipo duro es en, realidad, la imagen de una ficción que le ha servido para demostrar con otros actos que es más que una estrella del cine de las patadas, los puños y el plomo.



Realmente Danny Trejo se ha dedicado a trabajar con personas que cumplen condenas en la cárcel, ha ayudado a afianzar una imagen positiva de los latinos en la industria del entretenimiento y ahora suma, claro en compañía de una mujer que también fue testigo del accidente en Sylmar, el hecho de haber salvado a un bebé.



A él le aplica de manera inversa y positiva el dicho: 'Caras vemos, corazones no sabemos', realmente tiene es corazón y mucho trabajo, ya que tiene en su agenda una veintena de producciones en diferentes etapas como 'Three from Hell', 'Pistolera' y, por supuesto, 'Machete Kills in Space', esta última, apenas anunciada como nuevo proyecto de su personaje más famoso.



CULTURA

@CulturaET