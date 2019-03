Danny DeVito es el dueño del circo en ‘Dumbo’

Es la tercera vez que Danny DeVito trabaja bajo la tutela del director Tim Burton, las tres veces interpretando a un director de circo: “Bueno, esta es la trilogía de circos de Tim y mía –comenta el actor–. Tenía una compañía circense en ‘Batman Returns’. Luego, hicimos ‘El gran pez’ (‘Big Fish’), donde interpretaba al maestro de ceremonias, y con esta, con ‘Dumbo’, se completa el círculo”.



DeVito se viste coloridamente y remata con su sombrero de copa, para dar vida al dueño del circo en la cinta que cierra la trilogía.

La historia fantástica del elefante que puede volar, gracias al tamaño de sus orejas, regresa a las salas de cine el jueves 28 de marzo, con un aspecto renovado digitalmente, para conquistar nuevas generaciones, y de la mano de Burton, el artífice de oscuros cuentos de fantasía como ‘El cadáver de la novia’, ‘El extraño mundo de Jack’ o ‘Frankenweenie’.



“Vi la película cuando era niño y tengo tres hijos, así que me la repetí muchas veces a lo largo de los años. Y volví a verla después de que Tim me llamó para interpretar a Medici. Siempre me hace llorar”, cuenta en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



La cinta original de ‘Dumbo’ data de 1941, y en ella el tierno elefante de circo encontraba sus talentos de la mano de un ratón. El filme –cuyo título deriva de la forma despectiva de ‘dumb’ (tonto)– fue supervisado por el mismo Walt Disney y se produjo de manera austera para intentar paliar el descalabro financiero que significó ‘Fantasía’.



En la nueva Dumbo, un protagonista creado digitalmente, DeVito interpreta a Maximillian Medici y a un hermano gemelo ficticio (llamado Giuseppe Medici). El pequeño circo de Max viaja por el sur de los Estados Unidos con elefantes, un par de perros, una serpiente, contorsionistas, malabaristas y payasos. Es una época compleja, justo al final de la Primera Guerra Mundial que ha dejado en la quiebra a la humanidad; así que Max, en su intento por salvar el negocio, se asocia con malas compañías, pero hace una inversión que lo sacará de pobre. “Cuando la Sra. Jumbo (una elefanta) llega al circo gracias a Dios que está preñada. Y da a luz a ya saben quién”.



Para Disney, ‘Dumbo’ es la primera de sus tres grandes apuestas del 2019 producidas en animación y acción real, que apelan a la nostalgia fusionada con la modernización estética. Tras el tierno elefante vendrán ‘Aladino’ (23 de mayo) y ‘El rey león’ (18 de julio).

Disney estrena nuevo trailer de 'Dumbo' El primer tráiler oficial de la versión en vivo de 'Dumbo' se lanzó el 15 de noviembre. La película utiliza efectos visuales generados por computadora para retratar al elefante y sus otros amigos del circo. Disney

Nacido en Nueva Jersey, de raíces italianas, DeVito podría definirse como un chistoso por naturaleza. De manera excepcional, ha hecho de una característica física –su baja estatura– una fortaleza. Saltó a la fama en la serie ‘Taxi’ y en su filmografía se incluye más de un centenar de producciones para el cine y la TV. El ganador del Emmy y del Globo de Oro conversó acerca del reto de traer de nuevo a la vida a un icónico personaje como Dumbo.



No solo ha trabajado tres veces con Tim Burton. También con Michael Keaton…



Así es: hicimos ‘Johnny Dangerously’, ‘Batman Returns’ y ahora ‘Dumbo’. Es gracioso porque en Batman, Keaton era el bueno, y yo era el Pingüino, o sea, el malo. En ‘Dumbo’ intercambiamos: yo, con sobradas razones, interpreto al bueno, y Michael Keaton es el villano.



¿Fue un desafío trabajar en una película con tantos efectos visuales?



Fue diferente para mí. Nunca había hecho nada que combinara acción real con imágenes generadas por computador. Es muy interesante ver cómo se hace. Por ejemplo, estás en una escena, y Dumbo está a tu lado. No puedes invadir su espacio. Tienen unos enormes marcos de aluminio cubiertos con tela verde que representan a los elefantes, y a alguien con un traje verde que los hace caminar… y uno debe mantenerse por fuera de su perímetro. Es impresionante.



¿Cómo fue la experiencia de andar por los sets diseñados por Tim Burton?



¡Son magníficos! Siempre hay capas en las películas de Tim, como dualidades, no solo en los personajes, sino también en la textura de los sets. Ahí tienes la parte oscura y la extravagante al mismo tiempo.



Cuéntenos de la experiencia de trabajar con artistas reales, que componen la compañía circense de Medici…



Son malabaristas, acróbatas y artistas de la cuerda floja, y es asombroso estar con ellos: hacen volteretas y saltos mortales constantemente; hacen equilibrio con sillas y caminan como gatos sobre las cosas. Es sorprendente cuando las personas tienen tanto control de su cuerpo. Claro, yo… yo estoy feliz sentado en esta silla (se ríe).



¿Qué mensaje rescata de ‘Dumbo’?



El amor incondicional. Eso es lo que sentimos por nuestros hijos, y de eso se trata esta película. La cinta original es sencilla y, si alguien podría haber hecho una nueva versión, ese era Tim Burton.



