Daniella Álvarez y su novio, el actor Daniel Arenas, están de paseo por Europa, disfrutando del verano del Hemisferio Norte.

Han visitado varias ciudades y entre ellas, Venecia, donde la pareja quiso dar un paseo en góngola, que no fue fácil para la Señorita Colombia 2011, que debido a un problema en una operación, perdió parte de su pierna izquierda.



Pese a que tuvo varias cirugías para salvar su pierna, no fue posible. Álvarez y su familia decidieron que lo mejor era la amputación. Fueron momentos difíciles que pudo superar la modelo y empresaria gracias a las personas que la apoyaron.



Según un informe de la Unidad de Salud de EL TIEMPO, publicaco en el 2016, "el desenlace que llevó a una cirugía en su pierna izquierda es producto de una alteración vascular derivada de una intervención para retirar un tumor que posiblemente comprometía la arteria aorta (vía principal de aporte de sangre oxigenada al organismo)".

Y agregó: "Durante dicho proceso quirúrgico al parecer la arteria se comprometió (lesión, obstrucción o colapso), lo que impidió que el oxígeno llegara a los tejidos y órganos por debajo del sitio afectado. Las cirugías posteriores tuvieron como objetivo manejar la situación para restablecer dicha irrigación, con resultados favorables, empezando por salvarle la vida. Sin embargo, en las arterias del pie izquierdo la obstrucción continuó (posiblemente por un espasmo o un trombo) y no respondió a las medidas para contrarrestarla. En estas circunstancias, dicha extremidad se afectó por una isquemia (estrés celular causado por la disminución del flujo sanguíneo y consecuentemente del aporte de oxígeno) de manera irrecuperable en las estructuras en la parte inferior de la pierna izquierda (nervios, músculos, huesos, vasos sanguíneos, piel, ligamentos y tendones”. Por esta razón, el cuerpo médico, en armonía con la paciente, consideraron que la mejor opción era la amputación desde un nivel en el que los tejidos no presenten estos daños. La evolución quirúrgica fue favorable.

"De acuerdo con Olga Estrada, médica especialista en medicina física y rehabilitación, en estas amputaciones se conserva la articulación de la rodilla, lo que configura una gran ventaja en vista de que la función de flexionar o extender la extremidad queda prácticamente intacta. “Una rodilla sana no solo proporciona la fuerza necesaria para doblar y extender la pierna sino también para mantener el equilibrio y garantizar un desplazamiento sin complicaciones”, explica la experta.



La exreina ha contado en sus seguidores en redes sociales cómo ha sido su proceso, que no ha estado exento de tratamientos, así como la adaptación a sus prótesis. Igualmente, cómo aprendió a trotar y a nadar de nuevo.



Álvarez, de 34 años, mostró en un video colgado en su cuenta de Instagram cómo fue subirse a la góndola en Venecia, con el siguiente mensaje: "Wow, montarnos en la góndola no estuvo fácil, Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir. Pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… te amo! me haces feliz".



Actualmente, Álvarez tiene una fundación que ayuda a personas que, como ella, han perdido alguna de sus extremidades.