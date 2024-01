Daniella Álvarez: la nueva reinvención en la TV de la valiente exreina de belleza

Daniella Álvarez es un modelo de la reinvención: si las cosas no le resultan, no se rinde y lo intenta por otro lado. Esa fortaleza fue fundamental para abrazar la vida y seguir su camino después de que tuvieran que amputarle su pie y parte de su pierna izquierda debido a una isquemia. Fue la que la impulsó para emprender y abrir una tienda de ropa, accesorios y joyas, Daniella Álvarez Boutique, en Atlantis en Bogotá, donde se consiguen desde dijes hasta vestidos de fiesta. Y es con la que ahora se para de nuevo enfrente de una cámara para presentar un reality.

La ex Señorita Colombia (2011-2012) que representó al país en Miss Universo 2012 ya estuvo en la presentación de programas de farándula como Estilo RCN, de noticias en CM& y en el Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión. Su regreso no es en un reality más, para ella tiene un significado especial porque de alguna manera la representa como emprendedora.



A partir del 25 de enero, Daniella estará conduciendo la tercera temporada de Escuela Imparables, del canal E! Entertainment. “Es genial estar en el primer reality de empoderamiento femenino, abordando temas más académicos y relacionados con el sueño compartido por muchos: emprender. Estaremos rodeados de personas muy capacitadas en el tema, lo cual hace que la experiencia sea aún más emocionante”.

Escuela Imparables es el primer programa en el que varias mujeres de Latinoamérica compiten para que su emprendimiento llegue al siguiente nivel y en el camino adopten las herramientas y los aprendizajes más útiles para sus negocios.

Hablemos un poco sobre lo que será esta tercera temporada de 'Escuela Imparables'.

Va a estar buenísimo. Estoy muy emocionada, ilusionada y llena de expectativas. Voy con la página en blanco, dejándome sorprender por todo lo que vamos a estar haciendo y aprendiendo. Ya se acerca el gran día en el que conoceremos a las chicas y veremos cómo llevaremos a cabo todos estos proyectos. Como buena emprendedora que también he sido en mi vida, creo que tengo mucho que aportarles a ellas. Además, será una experiencia muy nueva para mí.

Desde su perspectiva como emprendedora y mujer, ¿siente que es muy complejo emprender en una sociedad machista?



Lo que sucede es que nosotras como mujeres desempeñamos tantos roles en nuestras vidas. Tenemos la gran responsabilidad de ser personas, mujeres, profesionales, amas de casa, madres, cabezas de familia, y emprender siempre añade un elemento más. Sin embargo, creo que hoy vivimos en un mundo más avanzado e inclusivo, donde se están derribando paradigmas. En este contexto, proyectos como Escuela Imparables llegan para romper con esas barreras.

Estoy encantada de que existan iniciativas que destaquen la voz de la mujer, generen diversidad y busquen la equidad de género. Definitivamente, estamos tomando un lugar importante y no veo que el machismo sea un impedimento. Creo que, para emprender, solo necesitas las herramientas adecuadas, la pasión y las ganas de sacarlo adelante, y Escuela Imparables está aquí para brindarnos esas herramientas.

Daniella, usted es un punto de referencia para las concursantes. ¿Es complejo?

No lo veo como algo complicado, más bien, cuando lo abordamos con esas ganas, disciplina y voluntad, se vuelve más fácil. Será un trabajo muy especial y retador, claramente, porque siempre hay que hacerlo bien y con mucha energía. Habrá jornadas intensas desde la mañana hasta la noche, trabajando de lunes a sábado. En eso me estoy enfocando, en mantener la resistencia y la energía para dar siempre lo mejor a pesar de los horarios. Creo que, en cuanto a mi capacidad, sé que tengo mucha energía, pero ahora me enfoco más en lo que puedo dar sin cansarme demasiado.

¿Cómo fueron las grabaciones?

Tuvimos unos primeros días en Ciudad de México. Después, nos trasladamos a una zona espectacular llamada Valle de Bravo, que está aproximadamente a dos horas o hora y media de la capital. Allí fue donde se desarrolló la mayor parte de esta tercera edición de Escuela Imparables, en un entorno rodeado de naturaleza. Ha habido mucha conexión con el medioambiente, mucho verde, lo cual seguramente ha sido muy importante para las chicas.

¿Qué otros proyectos tiene?

Tengo varios proyectos en marcha. Mi fundación, la Fundación Daniella Álvarez, realiza entregas de prótesis aproximadamente cada dos meses, lo que es un proceso que lleva tiempo, pero cumplimos con cada entrega para permitir que las personas vuelvan a caminar. Además, soy embajadora de Yambal Latinoamérica, lo cual es una parte significativa de mi trabajo en redes sociales. También manejo mi propia marca de ropa.

Como emprendedora, he pasado por todas las etapas, desde ser la que cargaba la bolsa hasta la que arreglaba y administraba todo. Ahora, estoy sacando mis propios diseños y construyendo la identidad de marca con un equipo de trabajo. Antes de sumergirme por completo en Escuela Imparables, dejé todo listo, desde los contenidos hasta las charlas y los viajes programados.

Finalmente, ¿con qué se debería quedar el público de esta nueva temporada?

El público debería llevarse de esta nueva temporada la inspiración para ser mujeres imparables. Queremos destacar la valentía, las metas, los sueños y la pasión que mostraremos en esta nueva entrega. Además, es importante resaltar que estamos cumpliendo con el objetivo de ser inclusivos, promover la equidad de género y enaltecer la diversidad de mujeres de todas partes. La riqueza cultural será increíble, y todos, tanto las concursantes como yo como presentadora, la audiencia y todos los involucrados en el proyecto, aprenderemos juntos cómo convertir nuestros negocios en una realidad.



Que bonito un reality que sea refrescante, no una competencia nociva, sino más bien de aprendizaje. Eso es muy valioso.



Totalmente. Vamos aprender, somos los únicos que hacemos un reality de empoderamiento femenino y ya solamente con ser los primeros y con tener esa batuta, estamos marcando la diferencia.

SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@s0f1c1ta

Más noticias