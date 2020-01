A los 26 años, falleció el actor colombiano Daniel Rengifo

El actor colombiano Daniel Rengifo, recordado por su participación en la serie de Caracol Televisión 'La Gloria de Lucho', falleció este domingo hacia las dos de la madrugada en la Unidad de Cuidados Especiales Betania, de la clínica Valle del Lili, en Cali.



La información fue confirmada por ITM Jose Rivera, la agencia que representaba al actor de apenas 26 años. "Estamos seguros que su sonrisa y alegría estarán en nuestros recuerdos y corazones", escribió la agencia en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con información entregada a medios, Rengifo murió durante una cirugía a la que se sometió para poder comer. Al joven actor le detectaron en 2014 un tumor cerebral que, años más tarde, le provocó la pérdida casi total de su visión y una parálisis facial del lado derecho.



A pesar de esta enfermedad, Rengifo, que también participó en otras producciones como 'Esmeraldas', 'Tu Voz Estéreo' y ‘Los tres Caines’, no interrumpió su formación actoral y artística. El joven actor solía tomar clases con Victoria Hernandez, reconocida actriz y profesora de actuación colombiana.

De hecho, Hernandez se pronunció tras conocerse la noticia del deceso. "Descansa en paz, valiente. Maestro de vida, enamorado como nadie de tu oficio. La admiración y el cariño que sembraste en los que te conocimos, no se apagan, se mantendrán encendidos en nosotros como tus ganas de vivir", escribió.



Daniel Rengifo inició su carrera en la televisión a los 17 años, cuando presentaba '5Cobijas', un programa infantil del canal regional Telepacífico. Con el tiempo, se fue dando un lugar en el mundo de la actuación, conquistando, además de la televisión, los reflectores del cine y el teatro.



Su última aparición fue en la serie 'La Gloria de Lucho', producción de Teleset transmitida en Caracol Televisión en 2019. Daniel interpretó a 'Brayan', el novio de 'Marcela', una de las hijas del personaje de Lucho.



En julio de 2018, en una entrevista que concedió al programa 'La Red', el actor contó que en 2014, mientras presentaba un programa, empezó a torcer los ojos de manera involuntaria y que este gesto vino acompañado de fuertes dolores de cabeza. Ante esta situación, el actor decidió someterse a una resonancia, que le detectaría un tumor cerebral de siete centímetros.

Ver esta publicación en Instagram https://caracoltv.com/regias/actualidad/daniel-rengifo-brayan-en-la-gloria-de-lucho-habla-sobre-las-enfermedades-que-padece-ie5004 Una publicación compartida por DANIEL RENGIFO (@danielrengifot) el 13 de Abr de 2019 a las 1:34 PDT

Se sometió entonces a una primera cirugía y, posteriormente, a una serie de radio y quimioterapias. Para ese entonces, según el testimonio del actor, notó una mejoría y parecía que había superado la enfermedad. Sin embargo, en 2016 regresaron los fuertes dolores de cabeza y los médicos le confirmaron que el tumor había regresado.



En 2018 su situación se complicó. Después de someterse a una nueva cirugía, perdió la visión en el ojo derecho y con su ojo izquierdo veía muy borroso. "Es difícil acostumbrarte a que un día ves y al otro, de repente, ya no. Nadie nunca te prepara para perder la vista", dijo el actor en una entrevista con 'Revista Vea' en 2019.



A Daniel también le diagnosticaron un cuadro de hidrocefalia y una parálisis facial por cuenta de otro tumor (en total fueron cuatro tumores), el cual se trató únicamente con quimioterapia.



El joven actor, considerado una promesa de la actuación, siempre se mostró positivo y no perdía ninguna oportunidad para motivar a su público a luchar por sus sueños.



"Con una enfermedad no se acaba el mundo (…) Si yo he podido, cualquiera puede, porque todos somos iguales y, si nos aferramos a Dios, todo es posible", comentó Daniel a 'Revista Vea'.

TENDENCIAS EL TIEMPO