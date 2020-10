La historia del activista sudafricano que se burló del Apartheid 

Marzo de 1978. Diciembre de 1979. Las dos fechas marcan la vida del sudafricano Tim Jenkin. Hoy, desde su casa en Londres, evoca esos momentos: el de su arresto y el de su escape.



Tiene 72 años y ha escrito varios libros. También su historia ha sido el insumo de documentales y películas, la más reciente –Fuga de Pretoria– se acaba de estrenar en el canal TNT, con Daniel Radcliffe como protagonista. Su hazaña le ha dado la vuelta al mundo: él, un blanco, de familia acomodada, que soñaba con la igualdad en pleno Apartheid en Sudáfrica, fue detenido y condenado por hacer propaganda en contra del régimen. Después de ser juzgado y condenado a 12 años de cárcel, ideó su escape de la prisión estatal de Pretoria (a donde eran llevados los presos políticos), fabricando llaves en madera para forzar las nueve puertas que lo llevarían a él, su amigo Stephen Lee y a Alex Moumbaris (otro reo), a la libertad.

“Suena fantasioso, pero es más o menos lo que sucedió”, dice Jenkin en una charla con EL TIEMPO. “Hay algo de ficción, porque tenían que contar una larga historia en dos horas, pero los detalles técnicos son correctos: hice las llaves como se ve en la película”. Hace una pausa: “¿Quiere verlas? Las tengo por aquí, guardadas en un cajón”. Se levanta de su silla y regresa al instante, mostrando un juego gordo y poco manejable de llaves de distintas medidas y formas. Han sido su tesoro durante las últimas cuatro décadas.



Fuga de Pretoria se basa en sus memorias, que publicó en 1987. Desde ese momento, varias productoras se interesaron en llevarlas a la pantalla, pero por asuntos políticos, orquestados por el mismo Apartheid, no dejaron que se materializara. Hasta ahora, con la dirección de Francis Annan, y el famoso intérprete de la saga de Harry Potter en el papel de Jenkin.

“Él quería saber todo sobre mí –cuenta el activista de sus encuentros previos con el actor–. Me preguntó acerca de lo que sentía al respecto del escape. Después de conocernos, pasamos gran cantidad de tiempo juntos, se enfocó en mi acento sudrafricano y en interiorizar la filosofía de nuestro escape, quería entender cómo se convirtió en un acto político”.



En 1979, el Apartheid se encontraba en su máxima expresión. La segregación racial en Sudáfrica era aterradora y menos del 20 por ciento de la población blanca explotaba y dominaba el país, sometiendo a la de raza negra. Jenkin pertenecía al proscrito partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano (CNA), que luchaba por la igualdad. Su fuga fue una carcajada en la cara del régimen.

Daniel Webber, Mark Leonard Winter y Daniel Radcliffe, los protagonistas de ‘Fuga de Pretoria’. Foto: TNT

“Mucha gente piensa que al estar en la cárcel uno quiere escapar porque la comida es mala o porque quieres ver a tu novia, pero nuestro escape fue realmente un símbolo político en pleno Apartheid, sentíamos como un deber salir de esa prisión”, asegura.



Una pregunta difícil de hacer fue si lo torturaron mientras estuvo en la cárcel. “Entre la detención y el juicio pasaron tres meses durante los que fuimos interrogados en las celdas. Fue un tiempo terrible, de mucho maltrato psicológico aunque no físico porque en esa época no se permitía lastimar físicamente a los blancos, algo que sí era habitual con los negros. Muchos activistas políticos afros murieron durante sus detenciones”.



Poco antes de ser juzgado, pudo recibir visitas y le regalaron el libro Papillon –la historia del preso francés que se escapó–. “Fue una gran inspiración, me dio ideas de cómo hacerlo”, confiesa Jenkin que tras escapar se ocultó varios años hasta instalarse en Londres. Cuando Nelson Mandela asumió la presidencia de Sudáfrica (en 1994), recibió un indulto y por fin pudo regresar a su patria.

Como su nombre lo refiere, Fuga de Pretoria ahonda en los detalles de la huida. Este entretenido thriller de acción toca someramente el trasfondo político de lo vivido por Jenkin.



¿Cómo se sintió en el set?, porque de alguna manera estuvo preso de nuevo...



Fue extraño. La reconstrucción de la prisión era muy real, las dimensiones, la apariencia, todo. En la película hago un pequeño papel, como preso; en una escena me pueden ver sentado al lado de Daniel (Radcliffe). Es decir, él soy yo y yo soy alguien más. Eso fue muy extraño, ponerme el uniforme de nuevo e ir a una sala de maquillaje…para que me transformaran en un preso. La situación me trajo muchos recuerdos. Después nos tomamos un trago y ya estuvo bien.

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta