Daniel Arenas, el colombiano que ha conquistado México

En silencio y luego de hacer una carrera en Colombia, hace 10 años Daniel Arenas se fue para México a abrir caminos.

Lo logró. Ha participado en producciones como Teresa, Amorcito corazón, Corazón indomable, La gata, Despertar contigo, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida.



“México ha sido muy bueno conmigo, muy mágico. Siento un gran agradecimiento por lo que he hecho en ese país”.



Allí, además, ha tenido oportunidad de trabajar con luminarias como Silvia Pinal, en Mi marido tiene familia, “con quien estar en las grabaciones es muy divertido. Ella hizo teatro, musicales, y tuve la oportunidad de conocer más a la persona del sentido del humor único. Es una señora mayor y aunque se le va la memoria, improvisa y lo hace perfecto, con cosas que tienen que ver con su personaje. Su capacidad artística es impresionante. Llegaba a grabar a las 7 de la mañana y terminaba a la medianoche y seguía igual de maravillosa, todos la disfrutamos”, dice.



También recuerda a la India María, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en Corazón indomable. “Fue un honor estar a su lado en su última novela y en su último personaje, y otro gran señor que conocí fue Ignacio López Tarso, un galán de la época dorada del cine, del teatro y la televisión, de quien aprendí mucho”, agrega.



Eso, dice, ha sido fundamental en su formación, que empezó en Colombia. Arenas (Bucaramanga, 30 de marzo de 1978) se dio a conocer en el reality Protagonistas de novela, en el que ocupó el segundo lugar.



Luego de terminar el bachillerato hizo 7 semestres de Comunicación, pero en Estados Unidos se encontró una escuela de actuación en la que le valieron varias materias. Al volver a Colombia participó en las audiciones del reality y se dio a conocer.



Luego de terminar el concurso, Arenas estuvo en Francisco el matemático y más adelante en Los Reyes, que “fue una experiencia brutal, llegar al prime, a la que se le apostó todo. Además, era trabajar con Enrique Carriazo, Yaneth Waldman, Teresa Gutiérrez, Julián Román. Y me dije: ‘O lo hago bien o la embarro’. Mario Ribero, el director, el gran maestro, me contó que desde que me vio supo que yo era Santiago Iriarte. Hice una audición sin mucha información del personaje, pero le puse los dichos, la forma aniñada, el baile, y salió muy bien. Eso me permitió hacer después Nuevo rico, nuevo pobre y La sucursal del cielo, y luego trabajar en México”.



En ese país, Arenas empezó con producciones que se emiten a las 4 p. m., otras a las 6 p. m., hasta llegar al prime, estando en pantalla a las 8 y 9 p. m.



De hecho, Mi marido tiene familia fue una telenovela que logró subir el rating de Televisa, con la historia de un niño mexicano que es adoptado por una familia estadounidense y al volver a su país, recién casado, encuentra a su familia real, con la que también hace una vida. Actualmente se presenta por Caracol, en las tardes.



“Todo lo que he hecho ha sido importante, me ha llevado a avanzar. Cada personaje es único e irrepetible, yo no los veo como novelas o series, sino como oportunidades para aprender y evolucionar”, agrega.



Ahora, con un alto en el camino, quiere ver qué pasa. “Cada vez que termino un proyecto me desconecto y estoy con mi familia. Vamos a ver qué me trae el 2021, qué evolución venga, qué proyecto en otro lado me esté esperando, quiero un cambio”.



Daniel Arenas ha podido consolidar su carrera y eso lo hace feliz, pero también le gusta la vida tranquila. “Por ahora, le estoy dando prioridad a cosas como la salud, la espiritualidad, la familia, a estar con los que amo. No tengo mánager hace 10 años, Dios hace todo por mí. Vamos a ver qué trae el tiempo”.