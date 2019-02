Dan Fogler, el actor que le pone buena vibra al apocalipsis

Dan Folger (Nueva York, 1976) puede jactarse de ser parte de dos de los universos que están marcando historia en el cine y la televisión.



En la pantalla grande se enfrentó a la magia y los conflictos del bien y el mal con la famosa saga de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’ y en su segunda parte: ‘Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwalt’; mientras que ahora ya hace parte del apocalipsis zombi de la serie ‘The Walking Dead’.

Fogler pasó de ser Jacob Kowalski –el fiel compañero y la mano derecha de Newt Scamander (Eddie Redmayne)– en la trama que precedió a la historia de Harry Potter; para convertirse ahora en Luke: uno de los nuevos personajes de la novena temporada de ‘The Walking Dead’, que precisamente estrena la segunda parte de ese ciclo este domingo, a las 9 p. m., por el canal de TV paga Fox Premium Series, con repetición el lunes, por el canal abierto Fox.



Esta última es un interesante reto, ya que aparece como uno de la nueva camada de protagonistas de una producción que ha tenido que lidiar con altibajos, deserciones de muchos fanáticos, pero que ahora parece haber encontrado de nuevo el rumbo que la convirtió en una de las series más exitosas de la televisión.



No en vano, ya recibió luz verde para una décima temporada que se estrenará en octubre de este año. Precisamente, Folger habló de la experiencia en esta aventura de muertos vivientes y conflictos morales en una charla en la que participó EL TIEMPO.



Usted llegó a la serie en el momento en que su protagonista principal se despedía…, ¿imaginó lo difícil del reto?



Sí, es difícil. Es como si estuvieran pasando muchas cosas: Rick (Andrew Lincoln) se fue y hay que llenar ese vacío. ¿Ahora quién es el líder?, es lo que todos se preguntan, mientras los otros personajes están tratando de averiguar si tienen lo necesario para ser ese tipo de guía. Además, suma que aparece un nuevo grupo que podría tomar el mando y lo que uno se pregunta es ¿qué tipo de personas son?



¿Podría darnos una idea sobre Luke y los conflictos morales que afronta en toda la situación?



Creo que la filosofía de Luke es muy positiva y él tiene mucha esperanza. De alguna manera, él ha podido reunir a las personas a su alrededor de una manera contagiosa y es una pieza necesaria para que los otros no se vuelvan locos.



Ese es el mayor aporte a un mundo caótico y violento…



Sí. Ese es su superpoder, al igual que tratar de que la gente sonría. Ese es un valor que aplica a la humanidad en general: no puedes lidiar con situaciones horribles a menos que le digas a tu cerebro que no se preocupe, que podemos salir de esto. En la serie, personajes como Daryl, Michonne son testigos de historias sorprendentes como el de dos chicas que se comunican por lenguaje de señas y han aguantado todo el caos. Al final, se trata de ponerle buena vibra al apocalipsis.



Usted ha trabajado en películas y ahora en una serie que tiene una base de fanáticos muy fuerte, pero ¿cómo es Dan Fogler en el papel de fanático?



Soy fanático de todos los proyectos en los que he aparecido. Soy como un niño en una tienda de golosinas. Amo a todos los seguidores incondicionales de estas cosas. Los circuitos de admiradores siempre te dan la bienvenida, eso me encanta y, hasta ahora, todo ha sido muy bueno con ellos. Además, colecciono cómics, así que leí ‘The Walking Dead’. Soy un gran fanático de las películas de Harry Potter; amo ‘Star Wars’ (sobre todo ‘El imperio contraataca’); ‘Cazadores del arca perdida’ (…) Crecí en el momento en que esas películas aparecieron y me considero un seguidor a muerte de todo eso.



¿Y cómo fue la transición de ‘Animales fantásticos’ a ‘The Walking Dead’?



Fue una buena transición. ‘Animales fantásticos’ representa de alguna manera al viejo Hollywood y la magia de un espectáculo gigantesco ante mis ojos (…) Algo que en su momento me dejó atónito y me hizo decirme: ¡Dios mío, soy parte de esto, es un sueño hecho realidad!. Con ‘The Walking Dead’ se repite el sueño, pero aprovechando mis habilidades para sentir miedo, sudando el cerebro cada día y dando el 110 por ciento sin parar. Es una experiencia en la que realmente sientes que te ganaste el sueldo. Adoro esa sensación y el trabajo físico que me impone.



¿Cuál cree que ha sido la clave para que ‘The Walking Dead’ siga siendo una serie de culto?



Bueno, tiene mucho a su favor. El cómic tenía todo el pedigrí para ser un éxito en la cultura popular y la serie planteó la idea de que no estabas viendo una película de zombis, sino una superproducción de muertos vivientes de nueve temporadas con actuaciones y efectos visuales de alto calibre. Además, habla de nuestros temores y del hecho de tener que sobrevivir.

Anuncian 10.ª temporada de ‘The Walking Dead’

A días del estreno de la segunda mitad de la 9.ª temporada, las redes sociales oficiales de la serie anunciaron a sus fervientes ‘fans’ en todo el mundo, a través de un video ‘teaser’, que la serie tendrá una décima entrega desde octubre de 2019. Los nuevos episodios de la 9.ª temporada comienzan desde el próximo domingo 10 de febrero, a las 9:30 p. m. en FOX Premium en Colombia. Como beneficio exclusivo para los suscriptores de FOX Premium (y suscriptores del paquete FOX+), el episodio estreno ya se puede ver anticipadamente solo en la app de FOX. Allí también se encuentran disponibles los 123 episodios que componen las nueve temporadas y media anteriores.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1