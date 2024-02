Dakota Johnson se estrena en el universo de Marvel

Definitivamente Dakota Johnson nació con estrella. Hija de Melanie Griffith (Secretaria ejecutiva, La hoguera de las vanidades) y Don Johnson (Miami Vice), y nieta de Tippi Hendren, musa de Alfred Hitchcock, Dakota creció entre sets de filmación y premieres, e hizo su debut cinematográfico a los diez años con un papel menor en Crazy in Alabama, junto a su madre.



La consagración le llegó cuando interpretó a Anastasia Steele en la serie de películas eróticas Fifty Shades of Grey (Cincuenta sombras de Grey, entre 2015 y 2018, y desde ese momento se convirtió en una de las actrices más cotizadas del mundo. En 2016 recibió una nominación al premio BAFTA Rising Star y apareció en la lista Forbes 30 Under 30.



Johnson fundó la productora TeaTime Pictures, junto con el exejecutivo de desarrollo de Netflix Ro Donnelly, y con él se dedica a desarrollar proyectos de cine y televisión. En 2020, Johnson hizo su debut como directora, codirigiendo el video musical Cry Cry Cry de Coldplay.

Dakota Johnson, que vive en Malibú (California) junto a su novio Chris Martin, vocalista de Coldplay, estrenó esta semana Madame Web, una película que en un giro atípico del género cuenta la historia de una de las heroínas más enigmáticas del universo de Marvel.



Dakota interpreta a Cassandra Webb, una paramédica de Manhattan que adquiere la capacidad de vislumbrar el futuro. A medida que descubre su don, se da cuenta de que gracias a su mente tiene la posibilidad de modificar el curso de los acontecimientos.

La película, que ya se encuentra en las principales de cine de Colombia, está dirigida por SJ Clarkson, una de las directoras más importantes del mundo que ha tenido a su cargo series como Doctor House, Succession y Anatomía de un escándalo. Hablamos con Dakota Johnson sobre su papel en esta nueva producción de Marvel.

Hace unas décadas, todos los héroes eran hombres. Nos acostumbramos a Spiderman, a Superman, a Batman y con esos personajes crecimos. Esta nueva generación está creciendo con Madame Web, con Wonder Woman. Esta nueva generación, además de héroes, tiene heroínas. ¿Cómo se siente al contribuir a esta nueva narrativa?

Honestamente, es muy emocionante. Pero además de ser emocionante, era algo muy necesario. Y creo que, con suerte, será bien recibido por las mujeres más jóvenes y por las mujeres de todos los ámbitos. Me llena de ilusión hacer parte de este universo.



¿Alguna vez has pensado cómo hubiera sido la vida de nuestra generación de mujeres si nos hubiésemos criado con este tipo de películas que tienen personajes femeninos tan poderosos?

Yo creo que siempre ha habido películas que están muy centradas en las mujeres, hechas por mujeres y sobre mujeres poderosas. El problema o el asunto es que estas películas no estaban dentro del mercado convencional. No hacían parte del circuito comercial ni de los éxitos de taquilla. Estaban reservadas para un circuito que no era el más común.

Pero usted sí estuvo cerca de esas producciones…

Sí. Yo tuve la suerte de estar expuesta a esas películas. Por supuesto, eso fue consecuencia directa de la familia que tengo, de mi madre (Melanie Griffith) y mi abuela (Tippi Hendren). Crecer con ellas me llevó a estar cerca de esas películas que estaban muy centradas en las mujeres y que, de alguna manera u otra, buscaban empoderarnos.

¿Siente que ahora las nuevas generaciones tienen más acceso a estas películas?

Sí. Primero, es una realidad que ahora hay más películas centradas en mujeres y lo mejor es que se están volviendo cada vez más grandes y accesibles para la gente. Honestamente, creo que es maravilloso. Yo recuerdo cuando se estrenó Los ángeles de Charlie, la película que protagonizaban Cameron Diaz y Drew Barrymore. En esa época yo era una adolescente, y eso me pareció enorme. Eso fue gigante. Es decir, a las películas centradas en mujeres siempre les ha ido bien, el punto es que debemos hacer más. Es solo cuestión de querer hacer más.

¿Qué aprendió haciendo el rol de Madame Web?

¡Muchas cosas! Bueno, en términos prácticos aprendí a hacer algunos trucos automovilísticos realmente geniales (risas). Pero lo que es aún más importante es que aprendí a conectarme con una generación más joven de mujeres.

El personaje de Madame Web tiene muchos matices y muchas aristas. ¿Qué aprendió de ella?

Le debo a mucho a Cassandra Web, pero creo que, sobre todo, aprendí el poder del silencio.



¿Cómo fue trabajar con SJ Clarkson?

SJ mostró una comprensión excepcional de las complejidades de la película y de los ritmos narrativos esenciales que necesitábamos enfatizar. La trama implica una interacción dinámica del tiempo con elementos de movimientos hacia atrás y hacia adelante, con visiones del futuro y una línea borrosa entre la realidad y el pasado. La complejidad era tal que cualquier cosa podía complicar mucho mi actuación, especialmente teniendo en cuenta que muchas escenas fueron grabadas mientras yo estaba rodeada por una pantalla azul, sin elementos tangibles a la vista. Todo esto se hizo muchísimo más fácil por su experiencia. Ella es una gran directora. Su dominio se extiende a todos los aspectos de su visión, y ser testigo de su trabajo es muy poderoso. Es elegante y da tranquilidad... es una directora extraordinaria.

Una de las cosas más importantes de Madame Web, es que –a diferencia de casi todos los superhéroes– su poder está en la mente. Esto es muy diciente. ¿Cómo se sintió trabajando con esta premisa?

Esa fue, en esencia, la motivación que me llevó a embarcarme en este proyecto. Yo nunca había tenido en la cabeza hacer una película de estas características, pero al descubrir que el superpoder de Madame Web se encuentra en su mente y que es una mujer joven, me pareció fascinante. Es espectacular que esa sea su habilidad.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@uschilevy