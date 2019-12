Daisy Ridley habla sobre la nueva entrega de ‘Star Wars’

El episodio IX de ‘Star Wars’, el final de la tercera trilogía escrita por George Lucas, llega el próximo 19 de diciembre a las salas de cine del país. En esta oportunidad, Lucasfilm y el director J. J. Abrams unen sus fuerzas una vez más para llevar a los espectadores a un viaje épico a una galaxia muy, muy lejana con ‘Star Wars: el ascenso de Skywalker’.

Después de 40 años creando esta historia, la fascinante conclusión de la saga de ‘Skywalker’ mostrará el nacimiento de nuevas leyendas y sus seguidores esperan la batalla final.



La actriz británica Daisy Ridley vuelve como Rey, la joven protagonista de esta aventura que tiene esperando a sus miles de seguidores a nivel mundial. EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con Ridley, en la que cuenta su experiencia en la trilogía y su preparación para las escenas más desafiantes.



¿Cómo se siente al saber que esta película es la conclusión de la saga ‘Skywalker’?



Creo que es genial y J. J., es la persona perfecta para hacer esta película por lo que es un gran ‘fan’ de ‘Star Wars’ y su base de conocimientos es tan grande que él puede conectarlo todo de manera sorprendente. Creo que es un final muy digno. Espero que todos sientan lo mismo. El sentimiento en el set es de alegría y creo que todos aquí se sienten muy bien con lo que estamos haciendo. Espero que eso se vea reflejado en la pantalla.



¿Cómo fue su entrenamiento para esta película?



Comencé a entrenar en enero (2018), y fue increíble porque comenzamos a grabar hasta agosto. Cuando empecé, la importancia estaba en mi salud y en sentirme bien. Mi principal preocupación era que no me fuera a agotar rápidamente porque era un rodaje masivo, y había estado entrenando una cantidad extraordinaria de días. Solo quería sentirme bien, y obviamente lucir como si hubiera estado entrenando durante un buen tiempo, pero, en realidad, lo mío era la resistencia, la salud y la preparación. Luego comencé el ‘kickboxing’. Nuestra coordinadora de especialistas, Eunice Huthart, es increíble, por lo que también fue espectacular hacer esa parte. Entonces, cuando ya me metí en el tema de las acrobacias, me sentí preparada.



Algunas de las cosas que he hecho son muy aterradoras. Por ejemplo, tuve que clavarme desde una plataforma de diez metros. Obviamente tenía cables, pero también tenía que bucear y detenerme en una estera. Pero, debido a que confiaba tanto en ellos, sentí que podía hacer cosas que nunca pensé que podría haber hecho antes.



¿Cuál fue la escena más desafiante físicamente que tuvo que hacer en esta película?



La escena de la pelea con Adam Driver fue un desafío, pero lo que se volvió más desafiante fue que nos estaban rociando con cañones de agua, y era noviembre en Inglaterra, así que hacía frío. Pero aun así, en el fondo sabía que podía hacerlo. Una de las cosas más difíciles fue cuando estábamos haciendo los ‘speeders’ en Jordania. No sabía lo que estábamos haciendo, entonces no había calentado correctamente. Y por lo que estaban un poco inclinados, fue muy duro, así que mis rodillas me dolían mucho al final del día.



Cuéntenos sobre el vestuario…



Ha sido encantador en términos de vestuario, cabello y maquillaje porque en la mayor parte usan colores tierra.



Los pantalones que hicieron se sentían bien porque estaban en algún lugar entre los dos anteriores. Además, el atuendo blanco era increíble. Es tan hermoso. En términos de maquillaje, prácticamente se mantuvo igual, todo natural. Para el cabello queríamos algo que se viera un poco diferente, pero que aún tuviera la misma silueta. Entonces se les ocurrieron los ‘three bulls’, en lugar de los tres nudos. Se ve un poco más resistente y la silueta es muy bonita.



¿Cómo es esa camaradería entre Rey, Poe y Finn en la pantalla y fuera de ella?



Ha sido muy divertido, porque no había trabajado debidamente con Oscar Isaac antes. En este filme, ves a Rey y Poe en una amistad un poco tensa, lo cual es muy divertido porque así son los amigos. Me gustó mucho. Y John Boyega es simplemente genial. Hacer una película con alguien con quien no te llevas bien debe ser muy difícil. Agradezco al universo todo el tiempo que compartí con John, es una persona asombrosa.

Oscar Isaac dijo que también la pasó muy bien en esta película...



Creo que todos lo hicieron. Cuando estábamos en Jordania, estaba en el ‘speeder’ con Joonas (Chewbacca), y él y yo nunca habíamos estado solos. Entonces, durante unos días, solo fuimos nosotros dos, y él es muy divertido. También pude trabajar más con Anthony Daniels (C-3PO), lo cual fue muy divertido. He trabajado con casi todos. Fue genial, muy divertido.



¿Cómo fue la relación con Billy Dee Williams (Lando Calrissian en las películas clásicas de la saga)?



Billy Dee trajo mucha alegría. Es un hombre muy amigable y cercano. Me mostró fotos de su nieta y me dijo que le recordaba a ella. Me gustó eso porque me sentí emocionada de estar con él, como si tuviéramos algún tipo de conexión. Es un hombre muy familiar. Es genial que haya vuelto.



¿Qué espera que el público se lleve de esta película?



Si la audiencia experimenta algo similar a lo que nosotros experimentamos al hacerla, creo que estará muy feliz. J. J., es como un chico fan que quiere hacer una gran película. Todos son excelentes en su trabajo y querían hacerlo perfecto. Todos están trabajando duro para hacer que esto funcione. Espero que la película sea genial, y creo que será muy conmovedora. Es muy emotivo para mí al menos, y creo que lo ha sido para otras personas. Si eliminas el elemento espacial, solo estarán las personas tratando de averiguarlo y se enfrentarán a obstáculos muy difíciles de superar. Al fin y al cabo, estas son historias conmovedoras, pequeñas y grandes, que están interconectadas y muestran cómo una cosa tiene una causa y un efecto que afecta el destino de la galaxia. Espero que sientan eso al verla.

¿Esta experiencia ha sido emotiva para usted?



Sí. Alguien me dijo que siempre he sido muy fuerte. Pero también han habido muchas lágrimas. Es muy emotivo hacer las escenas, pero por muy buenas razones. Es como hacer una película con personas que amas. Pero sí, claro, ha sido duro. Algunas cosas que tuve que hacer fueron muy intensas.



Cuéntenos sobre Rey y el droide D-O.



Hubo un momento divertido cuando Rey tuvo que engrasar a D-O porque chillaba. Para J. J. fue divertido porque es evidente que nunca he engrasado nada. Rey aún no se había acostumbrado a D-O, así que fue dulce engrasarlo porque inicialmente ella es como con asco, y luego ve que es tierno.



¿Cómo define la evolución de Rey?



Es un viaje duro que ella sigue. Pero creo que Rey ha sido creada por todos de una manera que la gente puede entender. Entiendes a esta persona Kylo en mal estado y entiendes a esta persona Rey solitaria. Los entiendes a todos.



EL TIEMPO*

* Entrevista cedida por CineColor.