Dago García no se pierde un reinado 

Dago García es un sello de la televisión, el cine y el teatro. Desde 1995, sin falta hace entre una y tres películas por año. En TV creó un estilo. Con Felipe Salamanca comparte la paternidad de Pedro el Escamoso. Y en el cine, con su empresa, Dago García Producciones, ha hecho parte de títulos tan importantes como El abrazo de la serpiente y El olvido que seremos.

Desde hace dos décadas es el vicepresidente de Producción del canal Caracol y ahora contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

Un Philips de los grandotes.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la TV?

Ginger, de La isla de Gilligan, la que iba más ligera de ropas.



¿Conoció a Pacheco?

Claro. Trabajé con él en Pecados capitales. Hizo de Pacheco y era el papá del hijo de Doris (Teresa Gutiérrez). La historia decía que Doris había tenido amores con el Pacheco de verdad.



¿De qué tamaño es su televisor?

Promedio.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor?

Claro. Y mi mamá, también: tres elefantes, uno grande y dos pequeños, con sus carpetas.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

No, y menos porque de niño yo era el control remoto de mi papá y odiaba esa labor.



¿Sabe qué era el Canal A?

Claro. Me acuerdo de que salía una señora, Elisa de Montojo, leyendo la programación.



¿Quién es su presentador favorito?

Manuel Teodoro es el mejor dramaturgo que tiene la televisión colombiana, es un personaje: se mete a hacer la dramaturgia de Séptimo día.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la TV no sea en colores’?

Claro, y es curioso porque hoy, que hay fiebre por el blanco y negro, estamos cerca de que los presentadores digan: ‘Lástima que la TV no sea en blanco y negro’.



¿Sabe quién inventó el televisor?

No.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Tierra de gigantes.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Fútbol, definitivamente.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

El de ‘El dolor le tiene miedo a Dolorán’. Es un incunable de la televisión.



¿Con quién ve TV?

Casi siempre solo porque Mechas (María Mercedes Sánchez, su esposa) no es amante del fútbol.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

La reina del flow.



¿Qué serie está viendo?

El baile de las mariposas.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Cuatro, pero no por exagerado, sino porque estuvieron viviendo un tiempo en la casa mis dos hijas y mi nieta.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

Sí, en un partido del Real Madrid (que le gusta) y el Barça, que le metió cuatro goles al Madrid en el Santiago Bernabéu.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Chernobyl.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

​Ahora que hay partidos todos los días, bastante. Y confieso que lo uso mucho como radio.



¿Recuerda en qué TV vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?

El retiro de Maradona del fútbol, por su significado para este deporte. Y la vi en el televisor de mi cuarto.



¿Alguna vez vio un reinado?

Claro, no me los pierdo.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

La destrucción de las Torres Gemelas. Fue ver la historia en vivo y en directo.