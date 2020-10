‘Me quedé con las ganas de hacer una película con Betty y El Escamoso’

Fernando Gaitán y Dago García eran muy buenos amigos. Se hablaban y se veían con frecuencia, y si la vida no se hubiera llevado al creador de Betty seguirían igual.



García, incluso, le propuso a Gaitán hacer una película con Ana María Orozco en el papel de Betty y Miguel Varoni en el de 'Pedro el Escamoso', “pero no se pudo por unos derechos adquiridos de Betty internacionalmente”, cuenta García.

'Pedro el Escamoso' es una creación de Dago García y Luis Felipe Salamanca, quienes hace 20 años eran libretistas de Caracol. Hoy, García es el vicepresidente de producción del canal y cineasta.



Y hace dos décadas, sostiene García, si no hubiera sido por el presidente de Caracol en ese momento, Ricardo Alarcón, 'Pedro el Escamoso', la telenovela que volvió hace dos semanas y arrancó con casi 14 puntos de 'rating', no hubiera existido.

¿Por qué Ricardo Alarcón salvó 'Pedro el Escamoso'?

En la costumbre de la industria de hacer 'focus group' (análisis de los productos con personas) no le fue bien, salió regular. Los invitados dijeron que era chabacana y no la veían en la franja estelar. Pero Alarcón tomó un decisión valiente y confió en ella.

¿Qué le dice que 'Pedro el Escamoso' marque bien?

Entre otras cosas, reconocer que la televisión tiene títulos clásicos y, como cualquier clásico, admite más de una lectura, que el público los puede ver más de una vez. Y esta pandemia ha dado la opción, con la llegada de nuevos públicos.



¿De dónde salió 'Pedro'?

De un cuento de Luis Felipe Salamanca, 'No soy monedita de oro'. Y quisimos volverlo una novela en la que se invirtieran los roles, es decir que fueran los hombres los que sufrieran por amor. Empezamos a diseñar los personajes y las relaciones. Y a pensar en la forma más efectiva para el antagónico. Concluimos que debía ser argentino, por aquello de la rivalidad del 5 a 0, con esa coyuntura cuadramos la pelea de un ñero colombiano contra un argentino exitoso, guapo, rico, eso le gusta a la gente: que el ñerito se ganara a la chica (la doctora Paula).

¿Cómo decidieron que fuera Miguel Varoni el protagonista?

Necesitábamos un guapo con facilidad para la comedia, y esa combinación no siempre se encuentra. Miguel ya andaba en el rol de director, y acudimos a Cathy (Catherine Siachoque), su esposa, que nos ayudó. Luis Felipe Salamanca y yo queríamos un actor del que la gente no dijera ‘tan chistoso Pedro’, sino ‘pobrecito Pedro’, y él nos daba para esa fragilidad con estilo rudo. Como un Cyrano de Bergerac, matón de esquina, pero con alma de poeta; que nuestro Pedro fuera pendenciero, pero con alma de mujer.

¿Cuál es, en su opinión, el gran encanto de Pedro?

Que en medio de su gran figura masculina pudo mostrar su espíritu femenino. Fue el primer protagonista de telenovela que mostró fidelidad de cuerpo, puede que de mente no, pero no tuvo sexo con otra. Además, tenía características femeninas muy marcadas: la vanidad, la ropa, cuidaba su cuerpo y su pelo, y hablaba mucho.

Pedro llega después de 'Betty la fea' y se convierte en otro ícono nacional. Son seres entrañables.

La verdad, yo ‘odié’ a Fernando (Gaitán) cuando salió 'Betty', porque logró que la gente se identificara con su personaje. ¿Quién no ha sentido complejo de feo? Todos, y eso marcó porque fue la telenovela de los complejos y la gente se conectó por identificación.

Ustedes grabaron durante dos años 'Pedro el Escamoso' y la alargaron. ¿Cómo fue ese proceso?

Tuvimos un gran elenco, y eso ayudó. Y se pudo hacer porque teníamos personajes entrañables, bien construidos, que llevamos de un conflicto a otro, sin que se resintiera la narrativa.



¿Cómo llegaron a la canción de 'El pirulino'?

Ensayamos el baile de Pedro con 'Pa’ Mayté', de Carlos Vives, como se sabe, y además, hace 20 años el tema de los derechos existía, pero no era tan claro. Jorge Martínez, el abogado de Caracol, me preguntó si tenía los derechos y me recordó que Vives era de la competencia, de Sonolux (disquera de RCN), que había que pagar y que por esa competencia no nos la iban a vender.



Entonces me fui para donde Luis Eduardo Chacón, gerente de Producción, y le pedí plata para canciones. ‘Usted ya se gastó su presupuesto’, me contestó, pero luego me dijo que en Discos Fuentes había conseguido 12 canciones por 1’200.000 pesos. Me puse feliz, pero me advirtió que eran temas de los 50 y los 60.



Se las mandé a Claudia Acevedo, la editora, para que mirara si alguna cuadraba con el baile, al rato me llamó y me dijo que había una que funcionaba, pero que era rarísima. Y, sí, en la letra y en todo, pero funcionó y se volvió un 'hit'.

¿Cuándo supo que 'Pedro el Escamoso' era un éxito?

Lo entendí cuando Yamid Amat, que todavía estaba en Caracol, organizó un concurso de baile. Esperábamos 200 personas, y llegaron como 20.000. Tuvimos que cancelar, nadie podía manejar eso.

¿Estamos viendo 'Pedro el Escamoso' original?

'Pedro' fue hecha de manera análoga. Para esta repetición se le hizo una edición especial, colometría y algunos ajustes.

¿Qué piensa de que se diga que hay temas de abuso a las mujeres en la novela?

Estos productos sirven para poner el espejo retrovisor, incluso, para darle un valor antropológico y analizar cómo funcionaba la sociedad en ese momento. Y hay una ventaja: en Colombia, la protagonista en las novelas ha sido proactiva, no asustadiza, no Cenicienta. Primero se vuelve princesa y luego busca al príncipe. Y la doctora Paula es así.

A propósito, ¿cuál es su opinión sobre las acusaciones en contra del director Ciro Guerra, tan cercano a usted?

Yo prefiero jugármela por la presunción de inocencia, porque lo conozco y he compartido con él. Hay que darle ese beneficio que todos tenemos, y que se pueda defender.

Usted, que es buen lector, ¿qué lee en estos días?

'Salvar el fuego', de Guillermo Arriaga, me gusta mucho.

¿Qué le enseñó esta pandemia?

Entendí a Aristóteles y su relación del espacio-tiempo. Ahora, sin tanto desplazamiento, en la casa y con las plataformas, siento que trabajo más y que el tiempo se vuelve denso. Lo medíamos con salir de la casa a las 8 a. m., demorarse en llegar a la oficina, ir a almorzar a las 12:30 p. m., a una junta a las 3 p. m. y regresar a la casa a las 5 p. m. Ahora, como el espacio es el mismo, el tiempo es más denso.

