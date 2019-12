Dago García busca a la niña que le enseñó a bailar en su infancia

A Dago García, vicepresidente de Producción del canal Caracol, así como director y productor de cine, le gustaría volver a saber algo de Elizabeth Naar Escamilla.

La recuerda con su nombre y sus dos apellidos. Ella llegó procedente de Barranquilla a vivir al barrio San Miguel, en Bogotá, donde García residía con su familia.



Con su sabor barranquillero, les enseñó a bailar a los niños de la cuadra (todos, entre los 8 y los 9 años) “y tuvo con nosotros una paciencia infinita”.



Los alumnos aprendieron y, dice García, “hasta creo que todos nos enamoramos de ella, pero nunca la volví a ver”.



Entonces, Al son que me toquen bailo, la película de Dago García Producciones que se estrena este 25 de diciembre en salas de cine del país, tiene algo de homenaje a esa niña.



Pero también –y teniendo en cuenta que García siempre ha buscado en sus trabajos hacerles homenaje a las mujeres importantes de su vida, hay un reconocimiento especial a su tía Doris, una de sus más queridas.



La cinta, además, tiene mucho de la historia de García y otro poco de un libro de salsa que leyó, pero cuyo nombre no recuerda.



“La tesis del libro es que en Colombia, los procesos de socialización se dan en las fiestas. Las primeras rumbas son en las casas familiares; luego, en las de las tías y otros parientes. El primer grito de libertad es ir a la fiesta de la cuadra siguiente o del barrio vecino. Luego vienen las de la universidad, las de la oficina y las idas a las discotecas. La vida está amarrada a las fiestas”, sigue.



Para García, “el que no sabe bailar está jodido, porque somos un país de bailadores. Uno siempre anda con su banda sonora a cuestas, y los recuerdos de muchas cosas vienen con las canciones que sonaban en ese momento, un merengue, una salsa, un chucuchucu, un paseo. Se crece y se vive amarrado a eso”.



Y en la película está todo este devenir en el personaje de Daniel García (Variel Sánchez). También actúan Linda Lucía Callejas, Laura Rodríguez, César Mora, el ‘Flaco’ Solórzano y Carolina Sabino, entre otros. La dirección es de Juan Carlos Mazo.



Dago García tiene en su historial 34 películas, como director, productor o guionista, y, sin duda, su firma, Dago García Producciones, es una de las más importantes del país.

Creador de éxitos divertidos y también proveedor de películas consideradas cine arte (El abrazo de la serpiente, Pájaros de verano y Monos, entre otras), afirma que lo dos tipos de cine no chocan.



“No son antagonistas, sino complementarios. Es más, es importante que el cine que se haga de formas distintas, lo cual permite que se renueve y que las temáticas se amplíen”, manifiesta.



Con Al son que me toquen bailo, Dago García afirma que está combinando no solo la comedia (uno de sus fuertes), sino “el sentimiento, el tono nostálgico que nos gusta, con una música bailable identificable”.



En total, a lo largo de la cinta se oyen unas 18 canciones (cuyos derechos negoció durante dos años, aproximadamente), y están desde El eco de tu adiós, en la voz de Pastor López, hasta Pirulino (banda sonora de su creación Pedro el escamoso), pasando por Ring My Bell, de Anita Ward; la salsa de El preso, de Fruko, y La guacherna, entre otras.



De vallenato está Amarte más no pude, uno de los grandes éxitos de Diomedes Díaz, que tiene mucho que ver en la película.



Porque además, García dice que la música nacional es el vallenato. “Se oye en todas partes. En mi casa trabajan dos señoras que son del Cauca, y ¿qué oyen? Pues vallenato, y hasta un rey del género es boyacense, así que yo creo que eso no tiene discusión”.



'La pachanga'

El 25 de diciembre también se estrena La pachanga, comedia de Harold Trompetero, una película con música, diversión, amor, trago y un muerto.



La cinta se desarrolla en una fiesta familiar en la que muchos parientes deciden disfrutar mientras la dueña de casa fallece, y nadie se entera.

Actúan Francisco Bolívar, Carlos Hurtado, Mario Ruiz, Ana María Arango y Marta Restrepo, entre otros artistas.