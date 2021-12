El desbordante éxito de la más reciente aventura del héroe arácnido, Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: sin regreso a casa), habla por sí solo: la taquilla mundial se acerca a los 1.200 millones de dólares y en Colombia ha sido vista por 2'7 millones de espectadores.​

A continuación algunas curiosidades del rodaje del filme que protagoniza Tom Holland.

Actores en secreto

El rodaje del filme fue en absoluto secreto: actores como Tobey Maguire, Willem Dafoe o Andrew Garfield debían cubrirse con cobijas cuando salían a la calle, luego de hacer alguna secuencia.

'Spider-Man No Way Home' Foto: Sony Pictures

La decisión del villano

Antes de que decidieran que el Duende Verde fuera el antagonista del filme, los guionistas dudaron en alternar su aparición con otros villanos. Además de Sandman, Electro y Octopus, consideraron a Kraven el cazador. Pero lo descartaron porque este personaje tendrá un desarrollo posterior en otro filme.

Charlie Cox debuta en el MCU

El actor británico Charlie Cox que se hizo popular gracias a su papel como el superhéroe ciego Daredevil en la serie de televisión, oficialmente debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). En el filme da vida al abogado de Peter Parker.

Marisa Tomei debe ir al terapeuta

Fue tanta la presión que experimentó la actriz Marisa Tomei, que interpreta a la tía May, con lo que le sucede a su personaje (no vamos a contar este tremendo spoiler) y con el hermetismo de la producción, que debió asistir a terapias para relajarse. De hecho, le contó a su terapeuta la trama de la película, pero bajo el principio ético de no revelar las historias clínicas de sus pacientes, la médica debió permanecer callada.

