El inesperado final del creador de 'Seinfeld'

Larry David es un tipo amargado, talentoso y con una capacidad impresionante para crear un caos a partir de una situación cotidiana o generar un conflicto endemoniado a partir de un detalle que no le gusta. Para completar, vive inmerso en el glamuroso mundo de las estrellas de cine y tiene unos pocos amigos tan peculiares como él.

Su mal genio y su capacidad de no encajar solo pueden dar risa. Y esa precisamente es la clave de Curb Your Enthusiasm, la comedia de HBO del creador de la famosa Seinfeld, quien se caricaturiza a sí mismo en su trabajo de productor y comediante en una delgada línea entre la ficción y la realidad.

Su show es una exageración de su día a día, armado a partir de escenas que muchas veces son espontáneas. Y lo más impactante es que la serie se filma sin guion, solo con algunos esbozos del tema de cada episodio, y tanto David como sus compañeros de rodaje van armando ‘casi en caliente’ los diálogos y las situaciones... ‘davidianas’.



Como ir a un funeral equivocado de un español llamado Francisco; tomar como referencia el párkinson de Michael J. Fox en un episodio tan hilarante como incorrecto; así como verlo llegar casi a una batalla campal desesperada para recuperar un abrigo que era de su madre y que le prestó a una amiga (ella pensaba que se lo había regalado).



Larry David y su amigo Jeff en la serie viven situaciones insólitas. Foto: HBO

Con cosas tan sencillas, la serie se burla y hasta reflexiona acerca de cosas serias como la muerte, el amor, el apego, la amistad y la banalidad, teniendo como centro de la polémica a un tipo que raya entre ser antipático, un poco vergonzoso, pero al mismo tiempo muy humano y, por momentos, tierno.

Curb Your Enthusiasm estrena mañana su duodécima y última temporada a las 10 p. m. en HBO y en la plataforma de streaming HBO Max, siguiendo los desencuentros de un Larry David que ahora parece cansado (para bien, por el tipo de humor que maneja la temporada) y promete ir a los extremos del absurdo en su compleja vida como creador de series y amigos (¿o enemigos?) de algunos famosos. No hay esperanza esta vez: es el fin de una de las comedias más interesantes de la televisión estadounidense, a pesar de que antes el propio David había anunciado la muerte de su gran creación para HBO.

“Recuerdo que, incluso después de que el programa fue elegido para una temporada, mi agente me dijo: ‘Oye, puedes hacer diez temporadas de esto’. Le dije: ‘¿Estás loco? ¿Diez temporadas? ¿Estás loco?’. Y aquí estamos, doce temporadas después”, reconoció recientemente en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Pero el fin tenía que llegar y su artífice sabía que iba a ser una experiencia orgánica, natural y no forzada pero a la vez muy realista, teniendo en cuenta el implacable paso del tiempo.



“Creo que antes de escribirla, sabía que iba a ser la última (temporada). Llevamos mucho tiempo en esto. Me estoy haciendo viejo, al igual que el elenco, y la naturaleza tiene una manera de decirnos que paremos”, recalca.



Larry David se despide de la televisión en esta temporada. Foto: HBO

Ya en la quinta temporada de la serie su personaje falleció, fue al cielo, pero... resucitó. “Pensé que podría ser el final. Siempre tengo miedo de no poder escribir otro. Entonces, pensé que era el último, pero esta vez, en serio, si es el último ciclo de la serie”, dice David.



En esta aventura lo acompaña su entrañable amigo y mánager (en la ficción) Jeff, al que posiblemente vuelvan a insultar por su parecido al productor de cine acusado de abuso sexual Harvey Weinstein (una idea que ya usaron en otra temporada); Leon, un exjugador de baloncesto un tanto despistado que es vecino de Larry David y que a veces parece el Sancho Panza de un quijote con muchos y peculiares conflictos.

“Algo debe haber mal en mí”, bromea.el actor o productor. Foto: HBO

Al igual que Cheryl, la exesposa de David y que a veces es su polo a tierra, o Richard Lewis, el actor que hace de sí mismo y vive entre apreciar u odiar al protagonista. Una némesis fuera de lo común.



En sus remembranzas de la serie, Larry David recuerda con cariño episodios como The Doll (el séptimo de la segunda temporada), en el que está tratando de vender una idea de una serie para el presidente de la cadena ABC y termina cortándole el pelo a la muñeca de la hija de un ejecutivo, y pone en peligro la producción.

“También me gustó The Ski Lift, es uno de mis favoritos, especialmente cuando tenía que fingir ser un judío ortodoxo y estaba hablando galimatías en hebreo. Me encanta el episodio de Bill Buckner, un jugador de béisbol que perdió la Serie Mundial para su equipo después de dejar caer un batazo elevado fácil, y le hicieron pasar un mal rato. Y vino la idea de un escritor de Chicago, que murió hace unos años, llamado Pat McNally: que un bebé fuera arrojado por la ventana y Buckner lo atrapara. Esa fue una gran idea, ¡me encantó ese episodio! Bueno, en realidad son tantos”, reconoce un Larry David que no lloró ni dio un discurso en el rodaje del último episodio de la serie. “Algo debe haber mal en mí”, bromea.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1