La obra que habla del horror de un país en el que matan a los niños

Rosemberg Sandoval conoce la violencia desde niño; su papá fue una víctima de la primera, o de la segunda, o de la tercera ola de La violencia en Cartago, Valle del Cauca, “debajo de la puerta nos dejaron un papel: o se van o les quemamos el rancho”. Rosemberg todavía no tenía ni siquiera un año y ya era un desplazado. En 1960 instalaron en Cali, en el barrio Villa Colombia, en el borde de lo que se convertiría en el distrito de Aguablanca.



“Colombia es una masacre; con pandemia o sin pandemia”, dice. Rosemberg creció en un barrio popular y con los relatos de sus tías de pájaros y chulavitas, pero –como dice con una sonrisa– “pasé de Aguablanca al Moma [donde es parte de la colección]”. Su obra no ofrece concesiones y tiene una poderosa carga social; una de sus piezas más impactantes son los lienzos que hizo con un indigente que cargó sobre sus hombros y luego lo arrojó al piso: su cuerpo le sirvió de pincel. La pintura está hecha de sudor y mugre.



Rosemberg estudió en Bellas Artes y tuvo un maestro de lujo: Carlos Correa, un artista de la época de Débora Arango, premio Nacional de pintura, que le inculcó el preciosismo clásico en el arte. Le enseñó a hacer óleos con aceite, óxido y trementina y lápices con las ramas de un sauce en una fogata.



El dibujo que hizo para EL TIEMPO y para el Mambo sobre la pandemia es un retrato hecho con puñaladas de grafito contra el papel. Tomó una foto suya cuando tenía dos años y medio y usó el lápiz como si fuera un puñal: un No futuro furioso. “La gente prefiere morir de covid que de hambre; hay gente en la calle buscando de qué vivir sin tapabocas. Los niños no tienen futuro en esta masacre”.



La obra la hizo unos días antes de que asesinaran a los cinco niños en Cali en una de las noticias más atroces del año. “Fue un presagio espantoso”, dice. “Esto no puede seguir así; la calidad moral del país es un horror”.



“La obra de Sandoval nos sitúa en frente a una reflexión tan amarga como necesaria, vinculada a los recientes hechos violentos que han estremecido al país. Contaminando autobiografía con hechos de crónica, el artista crea una obra de denuncia, cuyos tonos concisos son de tal intensidad expresiva que me recuerdan las xilografías expresionistas alemanas del Die Brücke. Un golpe en el estómago, que nos subraya el valor político que siempre ha involucrado la teoría y la práctica de este artista comprometido socialmente”, dice Eugenio Viola, curador jefe del Mambo.

