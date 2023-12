Julia Child: así nació la serie sobre la vida de la cocinera que rompió los esquemas

Julia Child es la pionera de los programas de cocina en la televisión. Antes escribió varios libros de recetas y debió sortear obstáculos: una sociedad acartonada y marcada por los estereotipos de belleza que se imponían en las pantallas y unos ejecutivos de cadenas que bloquearon su sueño de presentar su propio show de culinaria. Pero su perseverancia, su fe en lo que hacía y su carisma lograron lo que parecía imposible porque a todos los rechazos se sumaba la decisión de su esposo de no apoyarla en semejante locura.



The French Chef pasó de las letras al audiovisual en los años 60, cuando la televisión se hacía en directo y cocinar en la pantalla era improbable. Fue un éxito. La producción marcó la vida de varias generaciones, no solo por las recetas que presentó y que acercaron a América con los paladares europeos, sino por el desparpajo de una mujer que lo dio todo para encontrar su lugar en el mundo.



“Yo era muy joven en esa década, pero tenía recuerdos muy vívidos de The French Chef, aunque en casa nadie cocinaba, mi madre y mi padre eran pésimos cocineros”, recuerda Chris Keyser, productor y cocreador de Julia, la serie de HBO Max que retrata la vida de esta mujer y que presenta su segunda temporada en la plataforma de streaming.

La serie va por su segunda temporada. Foto: HBO Max

“Venimos de una larga tradición de terribles cocineros en mi familia, nadie nunca trató de hacer un plato que Julia preparó, pero recuerdo que era una tradición que todos nos reuniéramos frente al televisor a ver su energía contagiosa e inevitable”, agrega Keyser, que conversó con EL TIEMPO junto a Daniel Goldfarb, la otra mente creativa de la producción.



Todo empezó hace tres años cuando surgió la posibilidad de llevar a la pequeña pantalla la historia de Julia Child, que ya se había explorado en un documental y en la ficción, en la cinta Julie & Julia, que protagonizaron Meryl Streep y Amy Adams; aunque este relato no se enfocaba en la vida de la cocinera, sino en cómo había influenciado a una joven neoyorquina recién casada y que adoraba cocinar.



“Cuando la conversación entre Daniel (Goldfarb) y yo giró en torno a hacer el programa juntos, salté ante la posibilidad, porque, en primer lugar, me encanta la comida”, dice Keyser, recordado por la serie de los años 90 Party of Five y como showrunner de The Society, de Netflix.

Para Daniel Goldfarb, Julia Child era un referente. Si bien no tuvo el privilegio de verla cuando hacía su programa se acercó a ella por su mamá, una fanática de la chef californiana que es interpretada en la serie por la actriz británica Sarah Lancashire.

“Amo a Julia y lo que ella representa. Era parte de mi vida en cierto modo. Siempre es extraño, cuando escribes, pensar en una persona que conocí o en una historia que conocí hace 20 o 30 años y que ahora forma parte de tu vida”, dice Gold-farb, productor de la exitosísima The Marvelous Mrs. Maisel.



Y adiciona: “Mi madre es una cocinera maravillosa y tenía todos los libros de cocina de Julia Child. La conocía más como autora de libros y no había visto el programa The French Chef, simplemente sabía que era una personalidad de la televisión; cuando era niño, ella iba al Show de David Letterman y era divertidísima, o con Dan Aykroyd en Saturday Night Live”.



Apasionados por la gastronomía y obsesionados con la vida de Julia, buscaron información de la chef y se leyeron cuanto libro, artículo o crítica encontraron; vieron todo el material audiovisual que hay sobre ella y con eso en la mente se sentaron a escribir, fundiendo esa larga investigación con sus propias experiencias.

Facebook Twitter Linkedin

La chef y autora de libros de cocina Julia Child. Foto: Wikipedia Commons / Lynn Gilbert

“Creo que es la primera vez que escribo específicamente una historia sobre gente que tiene que enfrentarse a la vejez. Y yo he estado envejeciendo toda mi vida”, cuenta entre risas Chris. “Me hice varias preguntas: ‘¿qué significa tener un segundo acto? ¿Qué harías si tuvieras que volver a hacer las cosas? ¿Qué haces cuando el mundo dice que has terminado, que es suficiente, que ya hay otra generación que viene detrás de ti?’ Para mí, eso probablemente tenga algo que ver con lo que me impulsa a escribir y representa la forma en que lo hago”.

“Es un gran comentario, Chris”, comenta Daniel. “Yo diría que eso del segundo acto también es muy significativo para mí. Yo empecé como dramaturgo y solo en los últimos 10 años me he dedicado a escribir para televisión, y esta es la primera serie que he podido crear y producir (...). Hoy tengo la misma edad que Julia tenía cuando The French Chef salió al aire. Extraña e inconscientemente cuando veo el programa, siento que hay mucho de mí en él y es cero autobiográfico, pero de alguna manera siento que fui capaz de contar una historia que es tan personal como todo lo que he hecho”.



Las dos temporadas de Julia están disponibles en HBO Max con sus 16 capítulos. Además de Sarah Lancashire, completan el reparto David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz, Fiona Glascott e Isabella Rossellini.

