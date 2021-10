Hijo de 'culebro' Casanova habla de todo lo que pasó en funeral de su padre

El pasado domingo 24 de octubre, Nicolás Casanova, hijo del ‘Culebro' Casanova, publicó un hilo en su cuenta de Twitter con el cual contó ciertos pormenores ocurridos durante el día de la muerte de su padre.



“Yo ya viví la vejez de mi juventud y viví la juventud de mi vejez (…) En este aniversario, quiero abrir un hilo para contar lo que ocurrió ese día”, escribió Nicolás.

Hernando Casanova, más conocido como ‘El Culebro Casanova’, fue un actor reconocido por participar en producciones como ‘Cien años de infidelidad’ (1980), ‘El show de Jimmy’ (1971 hasta 1993) y ‘Don Chinche’ (de 1982 a 1989).



En 2017, Nicolás Casanova realizó un documental llamado ‘El culebro: La historia de mi papá’ (2017), en el cual reconstruye la vida y obra del fallecido Hernando.



La película fue emitida por el programa ‘Entre Ojos’, de ‘Caracol Televisión’.



Hernando murió tras sufrir complicaciones de salud desde finales de los 90. Su deceso se dio el 24 de octubre de 2002.

¿Cómo se enteró Nicolás de la muerte de su padre?

Nicolás Casanova, 19 años después de darle el último adiós al ‘Culebro’, se encargó de dar claridad sobre lo sucedido ese día que perdió a su padre y Colombia a un gran artista.



Su relato empezó recordando el último día que pasó con su padre.



.



“La última vez que lo vi fue en la Cardio Infantil, recuerdo pensar que estaba ahi por algo sencillo “como una gripa” estaba fuerte, de buen humor y le decía a las enfermeras que si de moría les iba a agarrar el culo; Recuerdo abrazarlo y darle un beso en la mejilla ‘Chao pá’”, escribió Nicolás.



El 24 de octubre de 2002, Nicolás estaba en el colegio cuando una profesora se le acercó. Según escribe en el relato, él no entendía que pasaba, es más: creía que había hecho algo malo y lo estaban enviando a rectoría.



No obstante, le inquietó el misterio de la profesora.

Hernando Casanova Foto: Archivo Particular

Minutos después logró ver a su madre y abuela.



“En la puerta estaban mi mamá y mi abuela con los ojos rojos. A mi hermano le habían dicho que me encontrara, para ese entonces la noticia ya circulaba, mientras corría le dijeron ‘¿viste que se murió tu papá?’ Y mi hermano sólo corría en mi búsqueda”, escribió el cineasta.



Después le preguntó a su abuela si su padre estaba bien. Ella respondió que sí.



Sin embargo, Nicolás señaló que su abuela tenía mucha incertidumbre al respecto.



Según señaló en el hilo, la noticia de la muerte de su padre se la dio la psicóloga del colegio.



“Estaba con nosotros una psicóloga y uno de los curas del colegio, empieza a balbucear cosas, yendo por atajos, aquí y allá, hasta que dijo “…Y el corazoncito de tu papá dejó de funcionar” mi hermano dejó escapar un “Ay, no” y de ahí en adelante todo se volvió surreal”, recordó.



.



“Lloré, lloré como nunca en mi vida, para mí a los siete años no tenía sentido la vida, no quería estar en un mundo sin mi papá; Salimos a la funeraria”, señaló.

‘Recuerdo cientos de cámaras entrando a la funeraria’

El Culebro fue un reconocido actor. Foto: Archivo Particular

Nicolás recuerda que la velación de su padre fue caótica. Y es que los medios empezaron a aparecer en la sala de velación con el fin de cubrir el deceso de uno de los actores colombianos más recordados.



“La noticia empezó a salir en todo lado, recuerdo cientos de cámaras entrando a la funeraria, sin respetar nuestro duelo. Había familia, admiradores y curiosos. Mi menté borró a Pacheco, La negra grande, Pepe Sánchez, Héctor Ulloa y a todos los que fueron esa noche de velación”, indicó el hijo de ‘Culebro’.



Lo que estaba viendo con tan solo siete años sobrepasaba su humanidad. La pérdida le afectó tanto que recuerda cada instante que vivió ese día.



.



“Fue un caos, había cientos de personas alrededor del ataúd, tanto que nosotros, la familia, no estábamos en primera fila. Todos querían tocar el ataúd y verlo por última vez. Mi hermana se enojó y les dijo a todos que se fueran”, escribió.



Los restos del actor estuvieron por 10 años en la iglesia Muzú. “Luego de casi 10 años los sacamos para llevarlos al río magdalena, tal y como él quería.”



“Mi papá estuvo entregado a su público, vivía por eso. Lo extraño cada día de mi vida”, escribió.

“Yo ya viví la vejez de mi juventud y viví la juventud de mi vejez”



En este aniversario de mi padre, quiero abrir un hilo para contar lo que ocurrió ese día 👇🏻 pic.twitter.com/B4Cea33Yzz — Nicolás Casanova (@nicocasanova_s) October 24, 2021

En los comentarios de la publicación varios internautas le enviaron mensajes de apoyo a Nicolás. Hubo varios, un poco más ‘mayores’, que recordaron el legado del ‘Culebro’ y cómo aquel actor querido hizo parte de sus infancias o adolescencias.

