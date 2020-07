61-80: Batman y Joker, de héroes y villanos

61-A vigilante (2018)

Drama, acción

Director: Sarah Daggar-Nickson

App Fox



62-Una mujer fantástica (2017)

Drama

Director: Sebastián Lelio

App Fox



63-La historia oficial (1985)

Drama

Director: Luis Puenzo

Netflix



64-Greyhound (2020)

Drama, acción, bélico

Director: Aaron Schneider

AppleTV+



65-Jojo Rabbit (2019)

Comedia, drama

Director: Taika Waititi

Claro Video

66-Joker (2019)

Drama

Director: Todd Phillips

HBO GO



67-Batman: el caballero de la noche (2008)

Acción

Director: Christopher Nolan

Claro Video, HBO GO, Directv GO



68-El resplandor (1980)

Terror, suspenso

Director: Stanley Kubrick

HBO GO



69-Buenos muchachos (1990)

Acción, gánsteres

Director: Martin Scorsese

HBO GO, Movistar Play, Claro Video

'Batman: el caballero de la noche' , película de Christopher Nolan. Foto: Warner Bros

70-Mandy (2018)

Terror

Director: Panos Cosmatos

App Fox



71-Había una vez…en Hollywood (2019)

Comedia, drama

Director: Quentin Tarantino

HBO GO



72-The Normal Heart (2014)

Drama

Director: Ryan Murphy

HBO GO



73-La llegada (2016)

Drama, ciencia ficción

Director: Denis Villeneuve

Movistar Play, Claro Video



74-El infiltrado del KKKlan (Blackkklansman, 2018)

Comedia, drama

Director: Spike Lee

HBO GO, Claro Video



75-La odisea de los giles (2019)

Comedia, drama

Director: Sebastián Borensztein

App Fox

Brad Pitt, como Cliff Booth, y Leonardo DiCaprio, que interpreta a Rick Dalton, en 'Había una vez... en Hollywood'. Foto: Sony Pictures

76-Tres anuncios por un crimen (2017)

Drama

Director: Martin McDonagh

App Fox, Claro Video



77-Nightcrawler (2014)

Suspenso

Director: Dan Gilroy

HBO GO



78-1917 (2019)

Drama bélico, acción

Director: Sam Mendes

Movistar Play



79-La última tentación de Cristo (1988)

Drama

Director: Martin Scorsese

Claro Video



80-Ford vs Ferrari: contra lo imposible (2019)

Drama

Director: James Mangold

App Fox

CULTURA

En Twitter: @CulturaET