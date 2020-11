¿Cuánto pagaría por la pistola que usó Sean Connery en James Bond?

La pistola Walther PP, utilizada por el fallecido actor Sean Connery en la primera película de James Bond se subastará el próximo mes en Los Ángeles, y se estima que alcanzará el valor de entre 150.000 y 200.000 dólares.



El actor escocés, quien falleció el mes pasado a los 90 años en su casa en las Bahamas, empuñó el arma en la cinta "Dr.No" de 1962.

"La silueta de 007 sosteniendo esta pistola se convertiría en la imagen más icónica de la franquicia de James Bond y una de las referencias de la cultura pop más reconocibles de todos los tiempos", dijo Martin Nolan, director ejecutivo de Julien's Auctions.



En "Dr. No", Bond recibe órdenes de sus jefes del Servicio Secreto Británico de cambiar su vieja y fallida pistola Beretta por una Walther.



"La CIA estadounidense confía ciegamente en ellas", se le informa a Bond. Distintas versiones del modelo Walther siguen siendo el arma de fuego característica de 007, unas 25 películas más tarde.



Será uno de los más de 500 artículos de la subasta "Icons & Idols TRILOGY: Hollywood" que se llevará a cabo en línea en Beverly Hills el 3 de diciembre. Otros artículos destacados serán un casco de piloto usado por Tom Cruise en "Top Gun" y la chaqueta de cuero de motocicleta de Arnold Schwarzenegger de "Terminator 2: Judgment Day".



El próximo estreno de Bond, que se cree que es la última película del actual 007 Daniel Craig, se pospuso debido a la pandemia de covid-19.



"No Time To Die" está programada para ser lanzada en abril. Connery ganó fama y admiración en todo el mundo por su interpretación con acento escocés del espía con licencia para matar en varias películas.



Muchos fanáticos consideran que Connery, el primer actor en pronunciar el inolvidable "Bond, James Bond", es el mejor retrato de la creación del novelista Ian Fleming.

