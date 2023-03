Dirigida por Scorsese y escrita para la pantalla por Eric Roth y Scorsese, basada en el libro homónimo de mayor venta de David Grann, 'Killers of the Flower Moon' la cinta está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y describe el asesinato en serie de miembros de Osage Nation, en una acaudalada región petrolera.



Esta serie de crímenes brutales llegaron a conocerse como el Reinado del Terror. La película está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion y Tantoo Cardinal.



Esta es una de las películas más esperadas del realizador estadounidense que ha mostrado su apoyo total a la experiencia cinematográfica por encima del reinado del streaming.

Leonardo DiCaprio ha apoyado el proyecto también como productor ejecutivo. Foto: EFE

Sin embargo, Apple Original Films ha anunciado que 'Killers of the Flower Moon' se estrenará por primera vez exclusivamente en los cines de todo el mundo, en asociación con Paramount Pictures, primero de forma limitada el viernes 6 de octubre y luego de forma amplia el viernes 20 de octubre, antes de transmitirse a nivel mundial en Apple TV+.



La cinta fue producida junto con Imperative Entertainment, Sikelia Productions junto a Appian Way, Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi.

Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul también han apoyado al filme como productores ejecutivos.



