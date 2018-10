Comenzó la cuenta regresiva para el final de ‘The Big Bang Theory’

'The Big Bang Theory' se convirtió en una de las producciones televisivas más queridas y exitosas en todo el mundo. La historia de un grupo de genios que compartían una vida llena de daros científicos y una deficiente interacción social por fuera de ese contexto, se convirtió en uno de los bocados de comedia más gratificantes y a la vez una propuesta que rompía moldes.

El ‘nerd’, caricaturizado en el cine y en la pequeña pantalla de hace unos años, consiguió convertirse en un personaje de moda, querido y sobre todo, lleno de matices. Sumado, claro, a las efectivas dosis de humor y ciencia compactadas en un interesante ecosistema que rendía un tributo a la amistad.



Las referencias a los superhéroes, a la física molecular y a la astronomía, solo por nombrar algunos tópicos, calzó perfectamente con el humor blanco y familiar que proponía la serie.



Pero ahora, con el primer episodio de la temporada final (la 12), que se emitirá este lunes 8 de octubre a las 9 p.m. por el canal Warner Channel, explorará las primeras experiencias de Sheldon como esposo: ¡desde la luna de miel!, al igual que el conflicto de Raj Koothrappali con el físico Neil deGrasse Tyson (uno de los invitados de lujo), cuando ambos se enfrascan en un rifirrafe en redes sociales.

El detrás de cámaras de uno de los episodios de la serie, que se despedirá el próximo año. Aparece Penny (Kaley Cuoco) y Leonard (Johnny Galecki). Foto: Warner Channel

'The Big Bang Theory' se estrenó el 24 de septiembre de 2007, ha recibido 52 nominaciones al Emmy y se ha quedado con 10; sumado a las 7 nominaciones al Globo de Oro. La espuma del éxito, no solo convirtió la producción en un referente de la cultura popular, sino que disparó las carreras de sus protagonistas.



El mayor beneficiado fue Jim Parsons (Sheldon), quien se convirtió en la estrella de la serie al dar vida a un egócéntrico inteligente y alejado de cualquier convención social que, sin embargo, resultó ser cínicamente adorable para el público.



Tanto Parsons como Kaley Cuoco (Penny) y Johnny Galecki (Leonard), reciben un millón de dólares por episodio; sin embargo, fue en cierta medida el deseo de Jim Parsons de salir de esta producción, lo que llevó a pensar en el final.



El actor ya se prepara para trabajar como productor ejecutivo de 'The Inn Crowd', una serie acerca de un emprendimiento de una pareja homosexual que divide a los habitantes de una pequeña población en Virgina (Estados Unidos).



Al adiós de la estrella más importante de 'The Big Bang Theory' hay que sumarle la sensación de que ya la fórmula de humor estaba cumpliendo su ciclo.



Desde la cuarta temporada la comedia pasó de los 10 millones de televidentes y ha alcanzado un poco más de 17 millones en varias de sus etapas. El ciclo anterior cerró sus episodios con un final que fue visto por 12 millones en Estados Unidos.

Así mismo, es querida en los circuitos más importantes de la comunidad científica, al punto de que existe una especie de abeja con el nombre (Euglossa bazinga), junto a de medusa (Bazinga Rieki), tomando como referencia una de las palabras más famosas de la producción televisiva: ¡Bazinga!



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1