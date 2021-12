Corría el año 1979, cuando el artista mexicano Vicente Fernández viajó por primera vez a Colombia con el fin de presentarse. Era un lunes en la noche, cuando Jorge Barón procedió a presentar al 'Charro', quien, luego de un breve saludo procedió a deleitar a la audiencia con un potente voz.



Mucho se había hablado sobre la posibilidad de que Fernández no quisiera venir a nuestro país, pues, como él mismo contó en entrevista con Barón, muchos empresarios habían tratado de traerlo. Sin embargo, siempre se negaba.



No obstante, el rey de la ranchera explicó que lo hacía porque no sentía que los empresarios que lo invitaban tuvieran las suficiente experiencia y para él lo más importante era el éxito artístico, más allá del económico.

"Yo quería venir en una gira muy bien hecha. A mí no me importa venir y trabajar demasiado", dijo en su momento Fernández.



A pesar de todas las veces que dijo 'no', Vicente Fernández por fin estaba cerca del público colombiano, interpretando sus éxitos e interactuando con los asistentes.



En su momento, el 'Charro' le contó a Barón aspectos de su carrera, la cantidad de discos que había grabado hasta el momento, las películas en las que había participado y el papel de estas en su carrera, y las largas e intensas jornadas de grabación a las que se sometía para que su casa disquera siempre tuviera material nuevo para publicar.



​"Llevo 19 discos de larga duración, cuatro álbumes de tres discos y sencillos... ya perdí la cuenta, aproximadamente... ¡Ah! Como tienen miedo de que me les muera en la CBC, cada que tengo chanza me hacen grabar entre 15 y 20 canciones en un día", bromeaba en aquel entonces Fernández.



En la entrevista con Jorge Barón, el artista mexicano habló sobre la reacciones de algunos cercanos cuando se enteraron que visitaría Colombia.



"Mucha gente me decía '¿vas a ir a Colombia con los temblores?'. Bueno, pues tiembla en todas partes. Yo me voy a morir el día que Dios quiera. SI me tengo que morir en Colombia, pues ni modo. Lo mismo puede pasar en México o cualquier parte. Hasta de una caída se puede uno morir, así que yo creo mucho en el destino y en 'allá arriba' donde se dice la última palabra", señaló el artista.



La presentación de Vicente Fernández en 'El show de las estrellas' y la entrevista con Jorge Barón se encuentran en el canal de YouTube de este último. De hecho, Barón lo retomó este año, el 31 de julio, en su espacio en las noches de los sábados en RCN.