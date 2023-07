En el capítulo del pasado 18 de julio, Mai y Repelo se despidieron del 'Desafío The Box' en una reñida prueba, dando paso al último ciclo de la competencia con tan solo ocho semifinalistas.



Guajira, Kaboom, Juli, Aleja, Sara, Sensei, Byron y Yan, son los participantes definitivos de esta contienda que tiene en vilo a los espectadores y que jugarán a partir de ahora de manera individual y desde los equipos que cada uno escogió.

Desde el pasado mes de marzo, los colombianos conocieron a 26 competidores que prometieron demostrar sus habilidades tanto físicas como mentales para ganar el premio mayor.



Ahora, cuatro meses después, el final está cada vez más cerca y tanto los actuales competidores como los espectadores están a la espera por saber quiénes se llevaran la cuantiosa recompensa de $800 millones y el título a los dos mejores guerreros de esta versión 2023, que será un hombre y una mujer.

En ese sentido, los colombianos que siguen el programa ya pueden votar en la página oficial del 'Desafío The Box' por su concursante favorito hasta las 10:00 a.m. del 23 de julio.



No cabe duda de que su gran final está cada vez más cerca, pues tan solo el estreno de 'Yo me llamó ', el siguiente show del canal 'Caracol', está programado para el miércoles 26 de julio.



Esto implica que el programa conducido por Andrea Serna terminará el martes 25 de julio, en vista de que el reality de cantantes imitadores está a puertas de empezar en su franja 'prime time' de 8:00 p.m. a 10: p.m.

