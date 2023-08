Debido a la alta popularidad que todavía tiene la serie ‘Yo soy Betty, la fea’ en la televisión - ahora en el mundo del streaming- hace poco se confirmó que se hará una segunda temporada para la plataforma de Prime Video, ya que la serie original dejó de estar disponible en el catálogo de Netflix en el 2022.



La telenovela, mientras estuvo en dicha plataforma, fue una de las producciones más vistas en Colombia y en Latinoamérica.

Es tal la popularidad de la producción televisiva que cada vez que sale en televisión abierta se posiciona como la más vista en Colombia pese a que ya finalizó hace 22 años.



Desde que salió de la plataforma mencionada, se aseguró que habría una segunda temporada, afirmaciones que fueron confirmadas por Prime Video, quienes serán los encargados de construir una nueva historia después de 20 años de finalizada la primera temporada.



En esta plataforma también podrá ver ‘Yo soy Betty, la Fea”, allí están disponibles los 335 capítulos para ver la telenovela, escrita por Fernando Gaitán

Lo que se sabe de la nueva temporada de ‘Betty, la fea’



Lo que han revelado por el momento es que contará qué pasó con los personajes principales después de 20 años y con la empresa Ecomoda.



‘Betty La Fea’ se estrenará en más de 240 países a través de la plataforma de streaming Prime Video en 2024, sin embargo aún no hay confirmación de fecha de estreno de esta nueva temporada.



Los actores que confirmaron que participarán en este regreso y que son parte del elenco original son Ana Maria Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes interpretaron a los personajes principales Beatriz “Betty” Pizón Lozano y Don Armando Mendoza respectivamente.

Los demás miembros del elenco no han confirmado aún si estarán en esta nueva temporada, tanto así que Nataiia Ramirez , quien interpretó a la villana en la primera temporada, 'Marcela Valencia', dejó la duda su participación en esta nueva entrega en una entrevista que le hizo el programa que investiga la vida de los famosos 'Lo sé todo'.



En la plataforma de Netflix ya no estará disponible la telenovela y no se estrenará en esta porque en el año 2022 salió de esta plataforma, esto permitió que Prime Video aceptara tenerla en su plataforma, además de que se estrenará la segunda temporada.

