La historia de 'Cuando acecha la maldad': la cinta más aterradora que hay en el cine

El año pasado cientos de fanáticos del terror extremo salieron de una sala del Festival de Cine de Sitges (el más importante del género) con una sonrisa malsana. Quizá estaban felices por haber visto una cinta, que de seguro les iba a causar horribles pesadillas y que terminó convirtiéndose en la mejor película de ese encuentro con el horror.



Se trataba de Cuando acecha la maldad, del argentino Demián Rugna, quien llevó a un extremo brutal una historia de posesiones en un pueblo perdido que parece tener un destino infernal. Suena conocido, pero Rugna se cuidó de no caer en tantos lugares comunes, por ejemplo, en este lugar no hay curas salvadores.

La cinta consiguió generar un poderoso ruido entre fanáticos de todo el mundo; hace parte de la plataforma de streaming Shudder (que es algo así como el Netflix de los amantes del terror y se conoce como When Evil Lurks); desde sus redes, el propio escritor de clásicos como Carrie o Cementerio maldito, Stephen King, alabó la arriesgada crueldad y efectismo conseguidos en la historia de dos hermanos que terminan atrapados en una carrera contra el mal más puro y cruel, representado en la horrible posesión de una persona y la manera como su energía se propaga en una población que parece haber enfrentado antes una manifestación de lo demoníaco.

“Está embichado”, dice una mujer asustada –haciendo referencia a que se le metió el mal– a un hombre de la zona llamado Felipe y que vive con su hermano Jimi, ambos testigos de una imagen atroz de transformación de una pobre víctima. La sangre, los fluidos y la descomposición física aparecen sin filtro, todo es crudo y directo para marcar el tono que tiene en su arranque esta cinta que –casi escondida– se encuentra ya en las salas de cine.



La horrible manifestación despierta la histeria de los pocos que descubren el signo del mal y de ahí Cuando acecha la maldad da paso a un viaje demencial de los protagonistas.



En su afán por salvarse se van metiendo en las fauces de un infierno mucho más grande. El embichado (concepto que se inventó el director de la película y que no es una referencia a creencias rurales en Argentina) da paso a una pelea desigual contra el mal en el que Rugna configura unos principios, unas reglas que hay que seguir para tratar de parar esa pesadilla que lo contagia todo: a las personas, los animales, a la naturaleza y a la mente. Haciendo un poco de trampa en su afán de marcar una diferencia en el género, Rugna lleva a que los personajes rompan todo el tiempo esas reglas por la desesperación de ser cuerpos endemoniados caníbales, fantasmas desatados y niños que sufren sin parar, pero que no producen lástima ante un destino marcado por la desesperanza.

La cinta tiene escenas perturbadoras y ha causado polémica.. Foto: Shudder

“Ya no hay Dios, no hay iglesia”, le gritan en una escena a Felipe, quien no parece aguantar el panorama que se vislumbra. Su pueblo está contagiado, sus hijos (que viven en otra localidad) corren peligro y con cada paso que da en su afán de escapar se hunde más en una estela de sangre que no tiene miedo de sobrepasar los límites dentro de un género que en un plano más comercial se cuida de no ser tan crudo.



Cuando acecha la maldad peca por defecto en ese ámbito, para la alegría de los fanáticos de lo extremo, sobre todo en su primera parte, en la que se van con todo para impactar a su espectador. La esperanza parece diluirse a una velocidad atroz en esta cinta pequeña para los estándares del mainstream, pero le saca buen provecho al presupuesto, con efectos visuales muy buenos y un trabajo de fotografía que favorece el ambiente malsano.

En la segunda parte de la historia, Rugna pisa un poco el freno con la violencia y da paso a una trama más de suspenso, aunque no deja de ser un rompecabezas dedicado para los fanáticos de estómagos fuertes y corazones duros.

Es cierto que Cuando acecha la maldad no cumple con los cánones de las películas políticamente correctas de Hollywood FACEBOOK

A la batalla contra el mal se le suman un poco de saberes legendarios, artilugios antiguos y hay hasta homenajes a directores como John Carpenter, Clive Barker, Lucio Fulci o el español Narciso Ibáñez Serrador, quien en 1976 impactó a todo el mundo con ¿Quién puede matar un niño?; pero Demián Rugna es fiel a su idea de un terror rural (lo hizo también en el 2018 con Aterrados, la cinta que está a un paso de tener una nueva versión en Hollywood), sádico y divertido para quienes en verdad sonríen cuando tienen pesadillas.

“Es cierto que Cuando acecha la maldad no cumple con los cánones de las películas políticamente correctas de Hollywood que intentan quedar bien con todos. Eso, en una película de terror, no está tan bueno”, confesó en una entrevista el director, que ahora sueña tocar un poco con su banda de heavy metal Pasco 637, mientras afina su nuevo proyecto Genética, que gira en torno a Rita, una mujer que sufre ataques de pánico y que pierde a su esposo en una zona rural y se encuentra con una comunidad modificada y cruel. Para Rugna, el terror no para.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

