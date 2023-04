Si es un fiel seguidor del manga, sabrá qué obtener los comics japoneses a veces puede ser frustrante y engorroso en un país como Colombia, sin embargo, gracias a la red es posible comprar las historietas en distintas aplicaciones digitales.



Los clásicos de 'Naruto', 'Dragon Ball' y 'Death Note', entre otros, pueden ser leídos en plataformas virtuales, que ofrecen la posibilidad de adquirir este tipo de narrativa, característica por sus personajes de ojos grandes y expresivos, y conformadas con una estructura de episodios cortos que se combinan en una trama más amplia.



Apps como Amazon Kindle,Manga Plus, Crunchyroll Manga y Amino Manga, son algunos de los programas que se pueden descargar para leer los comics asiáticos.

Amazon Kindle

La plataforma de la empresa norteamericana Amazon, ofrece la posibilidad de leer los libros electrónicos en cualquier dispositivo portátil, ya sea un computador, un celular, o el mismo Kindle, un instrumento similar a la tablet creado por la empresa y con una tecnología capaz de imitar la tinta en papel.



Por medio de la tienda virtual del consorcio se puede conseguir los mangas originales o subir a la aplicación los comics ya adquiridos para su revisión.



La ventaja de esta opción es su interfaz de lectura, ya que por su apariencia permite consumir el contenido de forma fácil y sencilla , aprovechando las funciones de subrayado y almacenamiento de citas textuales.

Facebook Twitter Linkedin

El buen recibimiento que han tenido los dispositivos de lectura electrónica como el Kindle, de Amazon, entre otros, ha obligado a las editoriales a acercarse cada vez más a este formato. Foto: Istock

Manga Plus

Para los más fanáticos, esta aplicación es como un "Netflix del manga", según las calificaciones de algunos usuarios en la tienda de Google Play.



La plataforma de la compañía editorial japonesa SHUEISHA, cuenta con más de 50 comics en su catálogo gratuito, de los cuales 30 son actualizados semanalmente de manera simultánea con Japón.



Allí se pueden encontrar desde las historietas legendarias , hasta las nuevas revelaciones de mangas como 'Stage s', lanzado en junio del 2022, 'You and I are Polar Opposite', 'MarriageToxin' y 'Akane Banashi'.

Crunchyroll Manga

Esta aplicación de servicio streaming ofrece una amplia variedad de títulos populares de manga en japonés, para los más fieles a de la cultura, inglés y español, entre otros idiomas.



Los lectores pueden adquirir los comics de manera legal y en alta calidad desde cualquier dispositivo con acceso a internet, ya sea una computadora, un teléfono inteligente o una tableta con sistema operativo Android o iOS.



Además, el servicio ofrece una opción de membresía premium que brinda acceso a ciertos títulos exclusivos y funciones adicionales, como la posibilidad de leer sin publicidad y tener acceso a capítulos más recientes con antelación.

Amino Manga

Lo bueno de leer, no solo es disfrutar su contenido, sino también compartirlo. Como un Google Reads, esta plataforma digital tiene la opción de recomendar y publicar reseñas sobre anime y manga.



La plataforma funciona como una red social en español, en la que se podrán encontrar comics del género romántico, así como proyectos e ideas creadas por los beneficiarios de la aplicación.

​REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias