Las películas y series que llegarán a Netflix en enero de 2019

NatGeo

En la parrilla de documentales también habrá novedades. Una de ellas es 'The Story of Us with Morgan Freeman', la serie documental de National Geographic Channel narrada por el actor Morgan Freeman, que llega el 27 de enero. En esta producción, el espectador es testigo del viaje que Morgan Freeman emprende por el mundo para conocer las tradiciones, creencias, luchas e inspiraciones que unen a la humanidad.