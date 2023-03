Disney Plus se ha tomado el mercado de las plataformas de streaming con lanzamientos icónicos. Lo hizo con los spin off de la franquicia Star Wars y con la inclusión de todas las películas y caricaturas animadas de Marvel Studios a su catálogo.



Esto le ha valido para que tenga un índice de suscriptores activos de más de 165 millones en todo el planeta, siendo solo superada por Netflix, la cual ostenta más de 200 millones de usuarios , según datos suministrados por el portal ‘Bussines Insider’.



Por ello, le traemos algunos de los títulos más apetecidos por la audiencia que serán estrenados en la plataforma para el mes de abril. Entre los destacables estarán el Live Action de ‘Peter Pan’.

Estrenos Abril 2023



Peter Pan



Vuelve la mítica historia del país de Nunca Jamás que sitúa a Peter Pan, el niño que no quiere crecer, y a su amiga ‘Campanita’, en una aventura que los enfrentará contra el capitán Garfio, quien intentará impedir sus planes de devolver a Wendy y sus hermanos a su tierra natal.



Se estrenará el próximo 28 de abril.



Las buenas madres

Esta serie, galardonada con el Premio Berlinale Series en el 73 Festival Internacional de Cine de Berlín, también llegará a la plataforma el próximo mes de abril. La trama sitúa a tres mujeres nacidas en el seno de los clanes de la mafia más desquiciados de Italia en su intento por derribar el imperio criminal de los 'Ndrangheta' con ayuda de la fiscal Anna Colace, y construir un mejor futuro para sus hijos alejados de la delincuencia.



Su estreno esta programado para el próximo 5 de abril.

Más estrenos

Series

- Las Buenas Madres: 5 de abril.

- Will Trent:5 de abril.

- Tiny Beautiful Things: 7 de abril.

- Cómo conocí a tu padre T2 Parte 1: 19 de abril.

- Un chapuzas en casa T1-T8: 19 de abril.

- Tú también lo harás: 26 de abril.

- Sam Meffire: Caída de un símbolo sajón: 26 de abril.



Pleículas

- Peter Pan: 28 de abril.

Documentales

- Amén: Francisco responde: 5 de abril.

- Rennervations: 12 de abril.

- El secreto de los elefantes: 22 de abril.

