Hay una sensación de nostalgia que ronda a la audiencia de Netflix en Colombia. Solo hay que mirar el más reciente listado de producciones populares que compartió la plataforma entre el 13 y el 20 de febrero. Una de las que llamó la atención fue La primera vez.



Se trata de una comedia ambientada en los setenta que explora el amor y el paso a la madurez de un chico que se enamora de Eva, una joven libre, espontánea y la única mujer del colegio. Entre situaciones que recuerdan un salto de la infancia y el retrato de una época emotiva y que necesitaba también sacudirse en algunos preceptos, la serie consigue activar ese sentimiento de nostalgia y reflexión.



Si hay algo que se mantiene en el inconsciente colectivo de la audiencia nacional, es su gusto por las ‘narco historias’. Por eso no es raro que la primera temporada de Pablo Escobar, el patrón del mal se mantenga en el top de las cinco más vistas de Netflix. Al igual que la tercera temporada de La reina del sur, que no pierde su magia con el público y el buen desempeño de Kate del Castillo como protagonista.

El personaje de Teresa Mendoza le cambió la vida, reconoce Kate del Castillo. “Es un personaje exquisito, que cualquier actriz se siente supercontenta de hacer”. Foto: EFE

Igual pasa con las telenovelas. Ahora Hasta que la plata nos separe, sigue siendo una opción para hacer una maratón y repetir.

Dentro de las novedades, llama la atención que la primera parte de la cuarta temporada de You también entró en esta lista.En la nueva trama su protagonista, Joe, está tratando de comenzar una nueva vida en Inglaterra, pero los viejos hábitos de su doble vida, no pueden estar tanto tiempo a la sombra. Regresa la polémica y adictiva producción de un asesino que revela una máscara de amabilidad. El 9 de marzo se estrena la segunda parte de la cuarta temporada.



Como un elemento adicional, cabe reseñar Habilidad física:100, cuya primera temporada revela un adictivo reality de competencia física que propone cambios sustanciales a lo que antes era más que predecible en este tipo de formato. La producción, creada en Corea del sur, es diferente, divertida y dramática.



