Las 10 mejores películas de terror en el mundo para ver en Halloween

10. 'La noche del cazador' ('The Night of the Hunter'): se estrenó en 1955. Dirigida por Charles Laughton y con un guión inspirado en la novela homónima de Davis Grubb, esta película narra la historia de una mujer y sus dos hijos que son aterrorizados por un psicópata asesino, quien se disfraza de predicador. La película, elogiada por la actuación de Robert Mitchum, quien da vida al temible predicador, recibe una calificación de 99 % en Rotten Tomatoes.