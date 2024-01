¿Cuáles fueron las peores películas del 2023? Le contamos el 'top 5'

El cine en 2023 se vio un poco truncado por las protestas del SAG-AFTRA, que retrasaron la fecha de estreno de muchas películas y dejaron a algunos cinéfilos, de alguna forma, con un sinsabor.



(Lea también: Las películas más esperadas que se estrenarán en Colombia durante el 2024).



Sin embargo, no se puede decir que fue un mal año para la industria, pues obras como ‘Oppenheimer’, ‘Past Lives’, ‘Los Asesinos de La Luna’, ‘Barbie’, ‘Fallen Leaves’ y ‘Spider-Man: A través del spider-verso’ recibieron una gran aprobación del público y de la crítica, y seguramente serán muy bien recordadas en los años venideros.

Pero como de las buenas se ha hablado tanto, le traemos una lista de las cinco peores películas que se estrenaron en 2023, basándonos en las calificaciones de la plataforma de críticos de cine ‘Metacritic’.

5. Los Indestructibles 4

Calificación de Metacritic: 30/100

Primero, es importante aclarar que ninguna de las cuatro películas de la saga ha sido un éxito rotundo, ya sea con el público o con la crítica. Sin embargo, sus elencos siempre llenos de los nombres más importantes del género de acción les aseguraban, al menos, un 6/10 en las plataformas digitales. Pues bien, este año no fue el caso.



A la historia por la que ya han pasado Mel Gibson, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Terry Crews, Jason Statham, Wesley Snipes y Liam Hemsworth, y diez años después de la tercera entrega, se sumaron Megan Fox, Andy García y 50 cent, para armar, una vez más, al mejor equipo de agentes secretos del mundo. La cinta, no obstante, parece no haber agregado nada a la trilogía original, y para muchos hizo honor a su título en inglés: ‘Expendables’, que significa desechables.

4. Fool’s Paradise

Calificación de Metacritic: 27/100

Escrita, dirigida y protagonizada por el actor Charlie Day, ya reconocido en el mundo de la comedia, ‘Fool’s Paradise’ cuenta la historia de ‘Latte Pronto’, un hombre mudo a quien contratan para ser el doble de acción de un actor famoso (También interpretado por Day), y que termina protagonizando una película entera.



Con un elenco en el que figuran pesos pesados como Adrien Brody, John Malkovich, Kate Beckinsale, Ray Liotta y Jason Sudeikis, el debut de Day como director tenía pinta de ser una de las obras favoritas de la crítica en el año. Desafortunadamente, no lo fue.



(Puede interesarle: Estrenos de Netflix en enero de 2024: incluyen la participación de Sofía Vergara).

3. El club de los asesinos

Calificación de Metacritic: 27/100

Es la historia de ‘Morgan’, uno de los mejores asesinos del mundo, quien recibe como último contrato la tarea de matar a seis personas. Lo que no sabe, es que ellos también fueron contratados para matarlo.



Desde la premisa hasta el casting, queda claro que los productores intentaron seguir una fórmula que le ha dado frutos a sagas como ‘John Wick’, pero el resultado reveló que, a lo mejor, seguir la fórmula no era tan simple como parecía.

2. Freelance

Calificación de Metacritic: 24/100

El exluchador John Cena y Alisson Brie protagonizaron otra historia de un militar retirado que tiene que cumplir una última misión: proteger a una periodista que debe entrevistar a un dictador en Latinoamérica. De repente, y para poca sorpresa, empiezan las persecuciones, los disparos, la acción y la tensión romántica.



Con el elenco que tiene y dirigida por el director de ‘Taken’ (o ‘Búsqueda Implacable’), ‘Freelance' tenía todo para ser, si no una buena historia, un éxito en taquilla. Tenía todo menos una cosa: calidad cinematográfica.





(De interés: Prográmese con la Cinemateca de Bogotá: películas gratis y talleres en enero de 2024).

1. Winnie the Pooh: Sangre y Miel

Calificación de Metacritic: 16/100

El periodo de protección de la ley de derechos de autor a ‘Winnie the Pooh’ y sus amigos caducó en 2021, tras 95 años de su creación. Esto llevó a los productores de Hollywood a llevar a cabo la idea más cliché que pudieron pensar: una película de terror con el tierno oso amarillo como protagonista, villano y principal asesino.



La historia de los animales del Bosque de los 100 Acres cazando a su anterior dueño, Christopher Robin, y a sus amigos, no es solamente una de las peores películas del 2023, sino que también es la octava con peor calificación en toda la base de datos de Letterboxd, con un puntaje promedio de 1,2/5 estrellas. Esto le da, indudablemente, el título a la peor película del 2023.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Mara Cifuentes se arrepiente de cirugía de feminización facial: 'No quería eso'

Resumen de Nequi 2023: así puede saber cuánto dinero movió en su cuenta el año pasado

Amazon Alexa: paso a paso para apagar las luces que no son necesarias en el dispositivo