Este año, Netflix celebra dos grandes fechas: la primera, 25 años de su lanzamiento, en 1997, y la segunda, una década de estar produciendo sus propias series y películas. Aunque los últimos años no han sido fáciles con la llegada de una cantidad abrumadora de plataformas de streaming es precisamente ese contenido el que ha marcado la diferencia y le ha ayudado a mantenerse frente a grandes competidores.

Sobra hablar del éxito de producciones como The Crown, La casa de papel, El juego del calamar, Orange is the new Black o House of Cards, por mencionar algunas. Ahora, muchos no recuerdan o no saben cuál fue esa primera serie que Netflix produjo para su público. Y lo curioso es que está lejos de la pompa, el costo y la popularidad de las antes mencionadas.





(Además: Estas son las producciones imperdibles en ‘streaming’ para noviembre)

Resulta que la primera serie propia de Netflix se tituló Lilyhammer, se estrenó en 2012 y abordaba la historia de un mafioso de Nueva York que delataba a sus jefes y entraba en el programa federal de protección de testigos. Allí concluían que la mejor forma de mantenerlo seguro era enviarlo a Noruega, a la localidad de Lillehammer. Allí asumía el alias de Johnny Henriksen y empezaba una nueva vida. Aunque al final acabarán descubriendo su paradero e intentando asesinarlo.



Su protagonista era Steve Van Zandt, guitarrista de la E Street Band que acompaña al legendario Bruce Springsteen en sus conciertos, y que saltó a la fama en Los Soprano, de HBO.



Actualmente, Lilyhammer no se encuentra disponible en la plataforma de streaming y la serie solamente tuvo tres temporadas por la poca recepción que tuvo de parte del público.

