Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming con mayor demanda alrededor de todo el mundo. En su historia, han existido innumerables películas y series que se han llegado a convertir en las favoritas de sus suscriptores.

De acuerdo con ‘Spoiler – Bolavip’, sitio web de noticias sobre cine, películas y series, la plataforma —en sus comienzos— se dedicaba solamente a las producciones de series, tales como ‘House of Cards’ y ‘Orange Is The New Black’.



Pasado el tiempo, Netflix decidió integrarse al mundo de las películas, lanzando en 2015 ‘Beasts of No Nation’.

Esta es considerada una de las cintas más relevantes en la historia de Netflix, por ser la primera película original producida por los gigantes que destronaron al servicio de renta.

Conozca de qué trata la película ‘Beasts of No Nation’

Su sinopsis oficial señala que "la historia se centra en Agu, un joven muchacho que pierde a su familia cuando una guerra civil se desata en la villa en la que vive, en el África Occidental, y es forzado a formar parte de las filas de una fuerza de defensa rebelde. A través de los ojos de Agu, Fukunaga pretende introducir al espectador en la cruda realidad de los niños soldados dentro de los conflictos africanos".

Este filme, dirigido por Cary Joji Fukunaga, está basado en la novela homónima llamada ‘Bestias sin patria’ del escritor nigeriano Uzodinma Iweala.

Según ‘NaciónFlix’, sitio web de noticias y recomendaciones de contenidos en streaming, la película toca temas como la guerra, la violencia, la inocencia perdida y la búsqueda de la humanidad en circunstancias extremas. Presenta una mirada cruda y conmovedora de la difícil situación de los niños soldados, y cómo la guerra puede cambiar y destrozar la vida de las personas.

Beasts of No Nation, inició su rodaje en junio de 2014 en la región oriental de Ghana. Foto: Sitio Oficial de Netflix

La cinta es protagonizada por Abraham Attah quien le dio vida al papel de Agu, y al poco tiempo se unió Idris Elba, quien interpreta al comandante que recluta al niño en su grupo de combatientes.



El resto del reparto se completa con Ama K. Abebrese, Kobina Amissa-Sam, Emmanuel Nii Adom Quaye, Kurt Egyiawan, Jude Akuwudike, Grace Nortey, David Dontoh y Opeyemi Fagbohungbe.

Antes de llegar a Netflix, ‘Beasts of No Nation’ se vio por primera vez en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió buenas críticas por parte de medios como Variety, The Hollywood Reporter, Screendaily, The Guardian e Indiewire.



Finalmente, al momento de su lanzamiento fue criticada por grandes cadenas de cine, al considerar que violaba el acuerdo que estipula un plazo de 90 días para que las películas puedan verse en los hogares.

