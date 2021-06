¿Dónde ver cine clásico en las plataformas?

Breakfast at Tiffany’s cumple este año 60 de su estreno, y Claro Video anuncia con bombos y platillos su presencia en su plataforma. ¿Cómo no? La icónica comedia romántica de Blake Edwards, que encumbró a la fama a la bellísima Audrey Hepburn, es un derroche de humor y sencillez, además de un retrato de la Nueva York de los años 50, en plena Guerra Fría.

Diamantes para el desayuno –como se conoció en español la cinta de 1961– relata la vida de una joven obsesionada con las joyas y que se siente atraída por un vividor que se dedica a escribir novelas. Gracias a este relato, inspirado en la novela homónima de Truman Capote, Hepburn se convirtió en un hito de la moda y el estilo en el siglo XX.



Además de Claro Video, Netflix, Disney Plus, Paramount+, Directv Go, Amazon Prime y Cinema Paraíso on Demand cuentan con un amplio catálogo de títulos para la nostalgia.

Frankestein (1931), con la actuación de Boris Karloff, que saltó a la fama gracias a este personaje de fantasía creado en la literatura por Mary Shelley, y la legendaria película de 1942 Casablanca, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, una historia de amor imposible en medio de la guerra, son otros clásicos que acaban de aterrizar en Claro Video.



En esta misma plataforma están algunos títulos del cine de oro mexicano, que entre 1939 y 1956 produjo filmes que exaltaban las tradiciones, los relatos rurales y la música local, en la que brillaron actores y cantantes como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Sara García, Marco Antonio Muñiz y Ángel Garasa. Los tres García, La bandida, ¡Ay Jalisco, no te rajes! y Tizoc: amor indio pueden verse en la plataforma.

'¡Ay Jalisco, no te rajes!', un clásico del cine de oro mexicano, con Jorge Negrete. Foto: Claro Video

Los clásicos son más contemporáneos en Netflix. Filmes de las décadas de 1970, 1980 y 1990 hacen parte del catálogo: Fiebre de sábado por la noche, El perfecto asesino, La edad de la inocencia, La historia oficial, Rocky, Caracortada, Tiburón, Top Gun, La trilogía de Volver al futuro, Dirty Dancing o la saga completa de Indiana Jones.



Cinema Paraíso on Demand, la plataforma de streaming de la sala de cine de Usaquén, cuenta con una nutrida selección de películas del gran Federico Fellini: La Strada, La dolce vita, 8 y ½ y Los inútiles (I. Vitelloni). El director italiano fue ganador de cuatro premios Óscar a la mejor película extranjera. También se destaca la cinta ganadora de dos premios de la Academia Apocalypse Now, la profunda reflexión de Francis Ford Coppola sobre el conflicto en Vietnam que fue toda una odisea de filmar. “No hay nada como el olor del napalm en la mañana”, frase que acompaña la escena inicial, cuando los helicópteros rocían un bosque con esa arma terrible mientras suena The End, de The Doors, es una secuencia inolvidable del séptimo arte.

Paramount+, la más reciente apuesta en internet –por cierto, de las más amigables de navegar y con un precio muy competitivo–, tiene en su oferta la tierna E. T.: el extraterrestre, la trilogía de El Padrino –otra joya de Ford Coppola– y la inolvidable Forrest Gump.

'El gran Lebowski', disponible en Amazon Prime. Foto: Foto oficial PolyGram Filmed Entertainment

Disney Plus va más allá de las animaciones y cuenta con películas que se alejaron del modelo tradicional, como Tron (1982), The Cat from Outer Space (1978), 20.000 leguas de viaje submarino (1954, con Kirk Douglas) o La isla del tesoro, que en 1950 se convirtió en la primera película live action de la productora del ratón.



Otros títulos como el filme de acción y corrupción con Al Pacino Serpico y la oda al cine de Giusep-pe Tornatore, Cinema Paradiso, se pueden disfrutar en Directv Go; y dos superclásicos de la gran pantalla –el wéstern Santa Fe Trail, con Errol Flynn y Olivia de Havilland, y La noche de los muertos vivientes, el sangriento debut de George Romero con sus zombis en 1968– se encuentran disponibles en EL TIEMPO Play, la plataforma de entretenimiento de esta casa editorial.



Amazon Prime Video también incluye en su oferta producciones emblemáticas de la pantalla: Brazil, de Terry Gilliam; El gran Lebowski, de los hermanos Coen; Érase una vez en América, de Sergio Leone en 1984; o joyas del terror como La masacre de Texas (1974), de Tob Hooper, un clásico del slasher, o Suspiria, de Dario Argento.



