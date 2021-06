¿Cuál es el premio de 'Desafío The Box'?

Desafío The Box tiene 16 concursantes en competencia en este momento, de los 44 que ingresaron.

En total, han sido eliminados 28 competidores que no pudieron superar las duras pruebas del concuso, que este año tiene su sede en Tobia, Cundinamarca.



Morales, Karen, Pipe, Meli, Acho, Sonia, Esteban, Dagómez, Cami, Juan Manuel, Sofía, Olímpico, Tiffi, Ángela, Paola y Mono siguen en la competencia, que según el Canal Caracol terminará en julio, aunque sin especificar fecha.



En esta ocasión, Desafío The Box es presentado por Andrea Serna, con Daniella Álvarez como anfitriona de los concursantes.



Los ganadores de Desafío The Box, un hombre y una mujer, se dividirán 800 millones de pesos.